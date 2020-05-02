Toyota отложила дебют гиперкара до осени

Сезон 2020/21 годов должен был открыть в чемпионате мира WEC эпоху гиперкаров, призваных сменить нынешние прототипы LMP1. Однако вызвавшая первоначально большой интерес идея не смогла привлечь достаточного количества производителей, а затем ее дебют пришлось отложить – как и все остальные спортивные события – из-за пандемии коронавируса.

Сейчас главное внимание боссов марафонской серии направлено на спасение «24 часов Ле-Мана», тогда как новый сезон по всей видимости теперь только в 2021 году. В этой связи Toyota – единственная компания, подтвердившая участие в категории гиперкаров – предпочла отложить дебют своей новой машины.

«Изначально мы собирались начать тесты в июле, – рассказал по ходу прямого эфира в инстаграме гоночный босс японцев Паскаль Васселон. – Но нынешняя ситуация не позволяет сделать это.

Первая гонка пройдет только в следующем марте, что дает нам больше времени на подготовку. Мы выпустим свой гиперкар на трассу в октябре».

Представитель Toyota подтвердил Motorsport.com, что конструкторы уже завершили работу над машиной GR Super Sport, однако ее физическое производство задерживается, прежде всего из-за тех элементов, которые изготавливают сторонние поставщики.

Это в частности касается углепластиковых деталей – их делают в Италии, которая входит в число наиболее пострадавших от коронавируса стран.

Пока сотрудники базы Toyota в Кельне работают в удаленном режиме, а вместо отсутствующих элементов при создании машины используются доступные заменители.