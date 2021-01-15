Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков

Первые кадры новой машины появились на этой неделе – но на них GR010 была в тестовой «камуфляжной» раскраске. Теперь же Toyota показала раскраску и раскрыла технические подробности гиперкара, который пришел на смену чемпионской модели TS050 класса LMP1.

Сразу видно, что ливрея фирменной команды осталась почти неизменной – она вновь сочетает официальный цвета автопроизводителя: белый, красный и черный.

Главным отличием от предшественницы стал мотор: объем V-образного шестицилиндрового блока вырос с 2,4 до 3,5 литров в соответствии с новыми правилами LMH.

Мощность нового двигателя составила 670 л.с., включая 268 л.с. (200 кВт) от гибридной системы, которые передаются на переднюю ось.

Прежний мотор развивал в пиковом режиме до 1000 л.с. – половина этой величины приходилась на блок внутреннего сгорания, вторая – на систему повторного использования энергии.

Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Японский производитель подтвердил состав двух экипажей в сезоне-2021. Они оказались неизменными по сравнению с прошлым сезоном.

Действующие чемпионы мира Камуи Кобаяши, Майк Конвей и Хосе-Мария Лопес будут выступать на машине №7, а триумфаторы осеннего «Ле-Мана» Себастьен Буэми, Казуки Накаджима и Брендон Хартли сохранят №8.

Тест-пилотом команды остался чемпион Формулы 2 и гонщик Mercedes в Формуле Е Ник де Врис. Ожидалось, что ту же роль будет исполнять протеже Toyota Кента Ямашита, но о нем в объявлении нет ни слова.

Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing Toyota GR010 Hybrid Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Техническая спецификация показывает, что новый гиперкар значительно крупнее прежней машины: на 250 мм длиннее, на 100 мм шире и на 100 мм выше. Кроме того, он ощутимо тяжелее: для LMP1 базовый вес составлял 878 кг, тогда как GR010 тянет на 1010 кг.

Регламент в целях сокращения расходов допускает использование единственной аэродинамической конфигурации. Таким образом, Toyota – как и остальные участники WEC – будут выступать с одним и тем же пакетом как на быстрых, так и на медленных трассах. Едва ли не единственным изменяемым параметром станет угол атаки заднего крыла.

При этом максимальный и минимальный уровень прижимной силы также прописаны в правилах.

Глава группы шасси Джон Литьенс объяснил: «Общий принцип силовой установки остался прежним. Нам дали максимальное значение мощности, оставив при этом больше свободы в плане конфигурации.

Главным изменением для нас стал переход на мотор-генератор, который связан только с передней осью. Так как требовалось выполнить нормы безопасности, расположить элементы гибридной системы оказалось непросто.

Сам блок внутреннего сгорания на GR010 мощнее, чем на TS050, он иначе работает и иначе звучит».

Новый сезон марафонского чемпионата мира должен стартовать 19 марта в американском Себринге.