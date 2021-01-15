Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Швеция
11 февр.
Отменен
Дакар
R
Дакар
Дакар
01 янв.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WEC / Новость

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков

Поделились
Комментарии
Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков
Автор:
, журналист (Global)

Японская компания показала ливрею, в которой новая машина выйдет на старт гонок WEC в 2021 году

Первые кадры новой машины появились на этой неделе – но на них GR010 была в тестовой «камуфляжной» раскраске. Теперь же Toyota показала раскраску и раскрыла технические подробности гиперкара, который пришел на смену чемпионской модели TS050 класса LMP1.

Сразу видно, что ливрея фирменной команды осталась почти неизменной – она вновь сочетает официальный цвета автопроизводителя: белый, красный и черный.  

Главным отличием от предшественницы стал мотор: объем V-образного шестицилиндрового блока вырос с 2,4 до 3,5 литров в соответствии с новыми правилами LMH. 

Мощность нового двигателя составила 670 л.с., включая 268 л.с. (200 кВт) от гибридной системы, которые передаются на переднюю ось.

Прежний мотор развивал в пиковом режиме до 1000 л.с. – половина этой величины приходилась на блок внутреннего сгорания, вторая – на систему повторного использования энергии.

Toyota GR010 Hybrid

Toyota GR010 Hybrid

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota GR010 Hybrid

Toyota GR010 Hybrid

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Японский производитель подтвердил состав двух экипажей в сезоне-2021. Они оказались неизменными по сравнению с прошлым сезоном. 

Действующие чемпионы мира Камуи Кобаяши, Майк Конвей и Хосе-Мария Лопес будут выступать на машине №7, а триумфаторы осеннего «Ле-Мана» Себастьен Буэми, Казуки Накаджима и Брендон Хартли сохранят №8.

Тест-пилотом команды остался чемпион Формулы 2 и гонщик Mercedes в Формуле Е Ник де Врис. Ожидалось, что ту же роль будет исполнять протеже Toyota Кента Ямашита, но о нем в объявлении нет ни слова. 

Toyota GR010 Hybrid

Toyota GR010 Hybrid

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota GR010 Hybrid

Toyota GR010 Hybrid

Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Техническая спецификация показывает, что новый гиперкар значительно крупнее прежней машины: на 250 мм длиннее, на 100 мм шире и на 100 мм выше. Кроме того, он ощутимо тяжелее: для LMP1 базовый вес составлял 878 кг, тогда как GR010 тянет на 1010 кг. 

Регламент в целях сокращения расходов допускает использование единственной аэродинамической конфигурации. Таким образом, Toyota – как и остальные участники WEC – будут выступать с одним и тем же пакетом как на быстрых, так и на медленных трассах. Едва ли не единственным изменяемым параметром станет угол атаки заднего крыла.

При этом максимальный и минимальный уровень прижимной силы также прописаны в правилах. 

Глава группы шасси Джон Литьенс объяснил: «Общий принцип силовой установки остался прежним. Нам дали максимальное значение мощности, оставив при этом больше свободы в плане конфигурации.

Главным изменением для нас стал переход на мотор-генератор, который связан только с передней осью. Так как требовалось выполнить нормы безопасности, расположить элементы гибридной системы оказалось непросто. 

Сам блок внутреннего сгорания на GR010 мощнее, чем на TS050, он иначе работает и иначе звучит».

Новый сезон марафонского чемпионата мира должен стартовать 19 марта в американском Себринге.

Читайте также:

Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC

Предыдущая новость

Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WEC
Команды Toyota Gazoo Racing WEC
Автор Гэри Уоткинс

Самое читаемое Сегодня

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»
Дакар Дакар / Отчет о секции

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»

Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков
WEC WEC / Новость

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков

Бинотто уличил Aston Martin и AlphaTauri в нечестном преимуществе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бинотто уличил Aston Martin и AlphaTauri в нечестном преимуществе

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»
Дакар Дакар / Отчет об этапе

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

Самое важное:

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков
WEC WEC / Новость

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков

Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC
WEC WEC / Новость

Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана
WEC WEC / Новость

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

Sauber поможет американскому миллиардеру победить в «Ле-Мане»
WEC WEC / Новость

Sauber поможет американскому миллиардеру победить в «Ле-Мане»

Самое читаемое

1
Формула 1

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

17ч
2
Дакар

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»

1дн
3
Дакар

Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»

17ч
4
Дакар

Мотогонщик умер после аварии на «Дакаре»

6мин
5
Формула 1

Риккардо предпочел Ле-Ман «500 милям Индианаполиса»

43мин

Самое важное:

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков
WEC

Toyota официально представила гиперкар GR010 и назвала гонщиков

Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC
WEC

Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана
WEC

Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

Sauber поможет американскому миллиардеру победить в «Ле-Мане»
WEC

Sauber поможет американскому миллиардеру победить в «Ле-Мане»

Заместитель Чагина стал новым боссом WEC
WEC

Заместитель Чагина стал новым боссом WEC

Последние видео

Технические детали Гиперкара Peugeot 01:11
WEC
16 дек. 2020 г.

Технические детали Гиперкара Peugeot

Кьялами-1983: Дерек Белл за рулем Porsche 956 04:15
WEC
2 нояб. 2020 г.

Кьялами-1983: Дерек Белл за рулем Porsche 956

Шесть часов дождливой гонки в Спа. Спресованные в четырехминутный ролик 03:43
WEC
16 авг. 2020 г.

Шесть часов дождливой гонки в Спа. Спресованные в четырехминутный ролик

Старт 6 часов Спа. Под дождем 03:08
WEC
16 авг. 2020 г.

Старт 6 часов Спа. Под дождем

Авария экипажа Signatech в 6-часовой гонке в Спа 00:59
WEC
15 авг. 2020 г.

Авария экипажа Signatech в 6-часовой гонке в Спа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.