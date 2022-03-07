Toyota обновила гиперкар для «Ле-Мана»
Машина получила новые шины и измененную аэродинамику
Команда Toyota представила обновленную версию гиперкара GR010 Hybrid для чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC.
Пожалуй, главным отличием от прошлогодней машины стал выбор шин Michelin. При диаметре в 18 дюймов в прошлом году спереди и сзади использовалась резина шириной 13 дюймов, при этом команда испытывала трудности именно с задними шинами.
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Фотограф: Toyota Racing
Теперь спереди ширина шин сократилась до 12,5 дюймов, а сзади увеличилась до 14 дюймов. Для сравнения, у Peugeot 9x8 и сзади и спереди будет стоять 14-дюймовая резина, а у машин, омологированных после 2022 года, шины обязаны быть стандартного размера: 13,5 спереди и 15 сзади.
Также у гиперкара немного изменилась аэродинамика в его задней части. Так, машина получила новый кожух двигателя с аэродинамическим «плавником» и новое заднее крыло.
Соперниками Toyota в 2022 году станут Glickenhaus и Alpine. Кроме того, в этом сезоне в чемпионате должен дебютировать и гиперкар Peugeot, однако это произойдет уже после самой значимой гонки «24 часа Ле-Мана».