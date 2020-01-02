Toyota хочет провести спецзаезды в Ле-Мане, чтобы побить рекорд круга

Заводская команда Toyota, выступающая в гонках на выносливость, рассматривает идею проведения специальных заездов на трассе в Ле-Мане, во время которых коллектив мог бы попытаться установить новый рекорд круга. Об этом сообщил читателям сайт dailysportscar.com.

В настоящий момент рекорд уже принадлежит японской команде: на квалификации перед «24 часами Ле-Мана» в 2017 году Камуи Кобаяши проехал круг за 3:14.793. Инженеры Toyota уверены, что спортпрототип TS050 в состоянии отыграть у самого себя несколько секунд – однако шансов сделать это в рамках суточной гонки почти нет. Причина – меры, предпринятые организаторами по выравниванию возможностей разных автомобилей и ограничивающие скорость машин. Именно поэтому речь и зашла о специальном мероприятии, где инженеры не будут скованы требованиями спортивного регламента.

Новый рекорд круга стал бы символическим завершением «карьеры» спортпрототипа TS050, для которого ближайшие «24 часа Ле-Мана» станут последней гонкой – осенью чемпионат WEC перейдет на новый технический регламент. Похожим образом в 2018 году поступила компания Porsche: уже не участвовавший на тот момент в соревнованиях спортпрототип 919 установил абсолютный рекорд круга на Северной петле трассы «Нюрбургринг».

Препятствием для Toyota может стать тот факт, что трасса в Ле-Мане, частично состоящая из дорог общего пользования, доступна крайне редко. Теоретически заезды можно провести в рамках гоночного уик-энда, центральным событием которого являются соревнования классических автомобилей. Мероприятие под названием Le Mans Classic пройдет со 2 по 5 июля, то есть через три недели после суточной гонки.