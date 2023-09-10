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WEC / Фудзи Отчет о гонке

Toyota добилась дубля на домашнем этапе WEC

Два экипажа японской команды обыграли соперников на трассе «Фудзи», Даниил Квят с партнерами по Prema финишировал лишь десятым в LMP2

Рахит Тукрал
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Toyota GR010 - Hybrid №7 команды Toyota Gazoo Racing: Майк Конвей, Камуи Кобаяши, Хосе-Мария Лопес

В нынешнем сезоне марафонских гонок Toyota, похоже, выиграет все этапы, кроме самого главного – в Ле-Мане. В этот уик-энд Камуи Кобаяши, Майк Конвей и Хосе-Мария Лопес на гиперкаре №7 опередили на 39 секунд своих партнеров по команде Брендона Хартли, Рио Хиракаву и Себастьена Буэми. 

Главными соперниками Toyota на «Фудзи» стали не гонщики Ferrari, а представители Porsche: трио в составе Лоренса Вантхора, Кевина Эстра и Андре Лоттерера лидировало на протяжении без малого четырех часов, но в итоге гонщики финишировали на третьей позиции.

Вантхор возглавил пелотон после первого круга, хотя на решетке был только третьим. Впрочем, еще более впечатляющий старт выдал Мигель Молина на Ferrari – с седьмого места тот пробился на второе

Однако эти подвиги по ходу долгой дистанции не помогли соперникам Toyota: представители Ferrari уступили почти сразу, а Porsche – вскоре после середины гонки. 

При этом решающим во внутрикомандном споре для экипажа №7 стал обгон Камуи Кобаяши, который на домашней трассе оставил позади Брендона Хартли в первом повороте по ходу пятого часа. 

Гонщики Ferrari в итоге финишировали четвертым и пятым, лучший экипаж Peugeot стал седьмым, а для Cadillac гонку испортил ремонт после потери левого переднего колеса.  

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Андреа Кальдарелли

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Андреа Кальдарелли

Фото: JEP / Motorsport Images

В зачете LMP2 сильнейшими стали Роберт Кубица, Луи Делетраз и Руи Андраде из команды WRT, переигравшие соперников из United Autosports.

Экипаж Даниила Квята в этот раз не проявил себя: россиянин в компании Дорьян Пен и их нового партнера Андреа Кальдарелли завершил борьбу на десятой позиции из 11 возможных. 

В GTE Am впервые за шесть лет сильнейшими стали Томас Флор и Франческо Кастеллаччи, выступавшие вместе с Равиде Ригоном на Ferrari 488 GTE коллектива AF Corse – им не помешала даже столкновение Флора с Беном Китингом на Corvette по ходу гонки. 

В начале ноября участников WEC ждет финал в Бахрейне, который и назовет обладателей титулов. 

Результаты гонки WEC «6 часов Фудзи» (229 кругов)

Позиция Гонщики Машина Класс Отрыв
1 United Kingdom МАЙК КОНВЕЙ
Japan КАМУИ КОБАЯШИ
Argentina ХОСЕ МАРИЯ ЛОПЕС		 Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 6 ч 01:17.551
2 Switzerland СЕБАСТЬЕН БУЭМИ
New Zealand БРЕНДОН ХАРТЛИ
Japan РИО ХИРАКАВА		 Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 39.119
3 France КЕВИН ЭСТРЕ
Germany АНДРЕ ЛОТТЕРЕР
Belgium ЛОРЕНС ВАНТХОР		 Porsche 963 HYPERCAR 47.768
4 Italy АНТОНИО ФУОКО
Spain МИГЕЛЬ МОЛИНА
Denmark НИКЛАС НИЛЬСЕН		 Ferrari 499P HYPERCAR 1 круг
5 Italy АЛЕССАНДРО ПЬЕРГВИДИ
United Kingdom ДЖЕЙМС КАЛАДО
Italy АНТОНИО ДЖОВИНАЦЦИ		 Ferrari 499P HYPERCAR 1 круг
6 Portugal АНТОНИУ ФЕЛИКС ДА КОШТА
United Kingdom УИЛЛ СТИВЕНС
China ИФЭЙ Е		 Porsche 963 HYPERCAR 1 круг
7 France Лоик Дюваль
United States Густаво Менесес
Belgium Стоффель Вандорн		 Peugeot 9X8 HYPERCAR 1 круг
8 United Kingdom ПОЛ ДИ РЕСТА
Denmark МИККЕЛЬ МАК
France ЖАН-ЭРИК ВЕРНЬ		 Peugeot 9X8 HYPERCAR 3 круга
9 Switzerland Нил Джани
Italy Джанмария Бруни
United Kingdom Гарри Тинкнелл		 Porsche 963 HYPERCAR 8 кругов
10 New Zealand ЭРЛ БАМБЕР
United Kingdom АЛЕКС ЛИНН
United Kingdom РИЧАРД УЭСТБРУК		 Cadillac V-Series.R HYPERCAR 10 кругов
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