Toyota добилась дубля на домашнем этапе WEC

В нынешнем сезоне марафонских гонок Toyota, похоже, выиграет все этапы, кроме самого главного – в Ле-Мане. В этот уик-энд Камуи Кобаяши, Майк Конвей и Хосе-Мария Лопес на гиперкаре №7 опередили на 39 секунд своих партнеров по команде Брендона Хартли, Рио Хиракаву и Себастьена Буэми.

Главными соперниками Toyota на «Фудзи» стали не гонщики Ferrari, а представители Porsche: трио в составе Лоренса Вантхора, Кевина Эстра и Андре Лоттерера лидировало на протяжении без малого четырех часов, но в итоге гонщики финишировали на третьей позиции.

Вантхор возглавил пелотон после первого круга, хотя на решетке был только третьим. Впрочем, еще более впечатляющий старт выдал Мигель Молина на Ferrari – с седьмого места тот пробился на второе

Однако эти подвиги по ходу долгой дистанции не помогли соперникам Toyota: представители Ferrari уступили почти сразу, а Porsche – вскоре после середины гонки.

При этом решающим во внутрикомандном споре для экипажа №7 стал обгон Камуи Кобаяши, который на домашней трассе оставил позади Брендона Хартли в первом повороте по ходу пятого часа.

Гонщики Ferrari в итоге финишировали четвертым и пятым, лучший экипаж Peugeot стал седьмым, а для Cadillac гонку испортил ремонт после потери левого переднего колеса.

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Андреа Кальдарелли Фото: JEP / Motorsport Images

В зачете LMP2 сильнейшими стали Роберт Кубица, Луи Делетраз и Руи Андраде из команды WRT, переигравшие соперников из United Autosports.

Экипаж Даниила Квята в этот раз не проявил себя: россиянин в компании Дорьян Пен и их нового партнера Андреа Кальдарелли завершил борьбу на десятой позиции из 11 возможных.

В GTE Am впервые за шесть лет сильнейшими стали Томас Флор и Франческо Кастеллаччи, выступавшие вместе с Равиде Ригоном на Ferrari 488 GTE коллектива AF Corse – им не помешала даже столкновение Флора с Беном Китингом на Corvette по ходу гонки.

В начале ноября участников WEC ждет финал в Бахрейне, который и назовет обладателей титулов.

Результаты гонки WEC «6 часов Фудзи» (229 кругов)