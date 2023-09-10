Toyota добилась дубля на домашнем этапе WEC
Два экипажа японской команды обыграли соперников на трассе «Фудзи», Даниил Квят с партнерами по Prema финишировал лишь десятым в LMP2
В нынешнем сезоне марафонских гонок Toyota, похоже, выиграет все этапы, кроме самого главного – в Ле-Мане. В этот уик-энд Камуи Кобаяши, Майк Конвей и Хосе-Мария Лопес на гиперкаре №7 опередили на 39 секунд своих партнеров по команде Брендона Хартли, Рио Хиракаву и Себастьена Буэми.
Главными соперниками Toyota на «Фудзи» стали не гонщики Ferrari, а представители Porsche: трио в составе Лоренса Вантхора, Кевина Эстра и Андре Лоттерера лидировало на протяжении без малого четырех часов, но в итоге гонщики финишировали на третьей позиции.
Вантхор возглавил пелотон после первого круга, хотя на решетке был только третьим. Впрочем, еще более впечатляющий старт выдал Мигель Молина на Ferrari – с седьмого места тот пробился на второе
Однако эти подвиги по ходу долгой дистанции не помогли соперникам Toyota: представители Ferrari уступили почти сразу, а Porsche – вскоре после середины гонки.
При этом решающим во внутрикомандном споре для экипажа №7 стал обгон Камуи Кобаяши, который на домашней трассе оставил позади Брендона Хартли в первом повороте по ходу пятого часа.
Гонщики Ferrari в итоге финишировали четвертым и пятым, лучший экипаж Peugeot стал седьмым, а для Cadillac гонку испортил ремонт после потери левого переднего колеса.
ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Даниил Квят, Андреа Кальдарелли
Фото: JEP / Motorsport Images
В зачете LMP2 сильнейшими стали Роберт Кубица, Луи Делетраз и Руи Андраде из команды WRT, переигравшие соперников из United Autosports.
Экипаж Даниила Квята в этот раз не проявил себя: россиянин в компании Дорьян Пен и их нового партнера Андреа Кальдарелли завершил борьбу на десятой позиции из 11 возможных.
В GTE Am впервые за шесть лет сильнейшими стали Томас Флор и Франческо Кастеллаччи, выступавшие вместе с Равиде Ригоном на Ferrari 488 GTE коллектива AF Corse – им не помешала даже столкновение Флора с Беном Китингом на Corvette по ходу гонки.
В начале ноября участников WEC ждет финал в Бахрейне, который и назовет обладателей титулов.
Результаты гонки WEC «6 часов Фудзи» (229 кругов)
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Отрыв
|1
| МАЙК КОНВЕЙ
КАМУИ КОБАЯШИ
ХОСЕ МАРИЯ ЛОПЕС
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|6 ч 01:17.551
|2
| СЕБАСТЬЕН БУЭМИ
БРЕНДОН ХАРТЛИ
РИО ХИРАКАВА
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|39.119
|3
| КЕВИН ЭСТРЕ
АНДРЕ ЛОТТЕРЕР
ЛОРЕНС ВАНТХОР
|Porsche 963
|HYPERCAR
|47.768
|4
| АНТОНИО ФУОКО
МИГЕЛЬ МОЛИНА
НИКЛАС НИЛЬСЕН
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1 круг
|5
| АЛЕССАНДРО ПЬЕРГВИДИ
ДЖЕЙМС КАЛАДО
АНТОНИО ДЖОВИНАЦЦИ
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1 круг
|6
| АНТОНИУ ФЕЛИКС ДА КОШТА
УИЛЛ СТИВЕНС
ИФЭЙ Е
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1 круг
|7
| Лоик Дюваль
Густаво Менесес
Стоффель Вандорн
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1 круг
|8
| ПОЛ ДИ РЕСТА
МИККЕЛЬ МАК
ЖАН-ЭРИК ВЕРНЬ
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|3 круга
|9
| Нил Джани
Джанмария Бруни
Гарри Тинкнелл
|Porsche 963
|HYPERCAR
|8 кругов
|10
| ЭРЛ БАМБЕР
АЛЕКС ЛИНН
РИЧАРД УЭСТБРУК
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|10 кругов
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