«Тесты все показали». Шварцман нацелился выступать в WEC на гиперкаре Ferrari

Спустя месяц после дебютной победы на этапе GT World Challenge Europe в Барселоне Ferrari пригласила Роберта Шварцмана на официальные тесты марафонского чемпионата мира.

24-летний гонщик смог впервые в карьере проехать на прототипе 499Р – и сходу показал лучшее время, опередив многих регулярных участников WEC прошедшего сезона. При этом для такого результата ему хватило всего 30 кругов по трассе в Сахире на незнакомой технике.

Ранее по ходу нынешнего сезона Роберт уже участвовал в тестах IndyCar и Формулы Е, а также участвовал в работе Скудерии в Ф1, включая пятничные тренировки.

Говоря о своих впечатлениях от алого гиперкара, петербуржец не стал скрывать, что хотел бы провести предстоящий гоночный сезон именно за рулем такой машины.

«Я открыт ко всему и очень надеюсь, что после этих тестов получу возможность вновь пилотировать гиперкар и выступать на нем в гонках, – рассказал Шварцман. – Это позволит по-настоящему ощутить, что такое марафоны.

На тестах я показал, что полностью готов к выступлениям на этой машине, тут у меня нет никаких сомнений».

Фото: Шамим Фахат Роберт Шварцман, Ferrari AF Corse

Роберт продолжил: «На самом деле, я очень быстро адаптируюсь к любой технике. Так было в IndyCar, где я сразу поехал быстро и в итоге обогнал всех. Также мне удалось хорошо справиться на тестах ФЕ в Берлине. Я умею быстро учиться и могу сказать, что горжусь этим.

У меня позади сезон в GT3, я уже знаком с соревнованиями на выносливость. Мне понятно, что и как работает, так что еще один год [в Гран Туризмо] уже не требуется. Просто не знаю, чему еще я могу там научиться. Так что мои амбиции и мои цели на следующий год – сделать следующий шаг вперед».

Ferrari выступала в прошедшем сезоне WEC двумя экипажами, главным достижением команды стала победа в «24 часах Ле-Мана». Сейчас поговаривают, что в Маранелло подумывают о расширении программы до трех машин при спонсорской поддержке Richard Mille.

По словам Шварцмана, для него это был бы самый удачный вариант развития событий.

«Я двумя руками за, но решать Ferrari, – сказал гонщик. – Ничего не могу сказать про третью машину, будет она или нет. Могу лишь рассчитывать, что про меня не забудут.

Просто надеюсь, особенно после этих тестов, что смог проявить себя, готов к выступлениям и умею учиться. Думаю, они заинтересуются».