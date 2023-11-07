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«Тесты все показали». Шварцман нацелился выступать в WEC на гиперкаре Ferrari

Российский гонщик показал лучшее время по ходу испытательной сессии в Бахрейне – и не стал скрывать, что очень рассчитывает стартовать на такой машине в сезоне-2024

Рахит Тукрал
Автор Рахит Тукрал
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Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Лилу Ваду, Роберт Шварцман

Спустя месяц после дебютной победы на этапе GT World Challenge Europe в Барселоне Ferrari пригласила Роберта Шварцмана на официальные тесты марафонского чемпионата мира.

24-летний гонщик смог впервые в карьере проехать на прототипе 499Р – и сходу показал лучшее время, опередив многих регулярных участников WEC прошедшего сезона. При этом для такого результата ему хватило всего 30 кругов по трассе в Сахире на незнакомой технике.  

Ранее по ходу нынешнего сезона Роберт уже участвовал в тестах IndyCar и Формулы Е, а также участвовал в работе Скудерии в Ф1, включая пятничные тренировки. 

Говоря о своих впечатлениях от алого гиперкара, петербуржец не стал скрывать, что хотел бы провести предстоящий гоночный сезон именно за рулем такой машины. 

«Я открыт ко всему и очень надеюсь, что после этих тестов получу возможность вновь пилотировать гиперкар и выступать на нем в гонках, – рассказал Шварцман. – Это позволит по-настоящему ощутить, что такое марафоны. 

На тестах я показал, что полностью готов к выступлениям на этой машине, тут у меня нет никаких сомнений».

Роберт Шварцман, Ferrari AF Corse

Фото: Шамим Фахат

Роберт Шварцман, Ferrari AF Corse

Роберт продолжил: «На самом деле, я очень быстро адаптируюсь к любой технике. Так было в IndyCar, где я сразу поехал быстро и в итоге обогнал всех. Также мне удалось хорошо справиться на тестах ФЕ в Берлине. Я умею быстро учиться и могу сказать, что горжусь этим. 

У меня позади сезон в GT3, я уже знаком с соревнованиями на выносливость. Мне понятно, что и как работает, так что еще один год [в Гран Туризмо] уже не требуется. Просто не знаю, чему еще я могу там научиться. Так что мои амбиции и мои цели на следующий год – сделать следующий шаг вперед». 

Ferrari выступала в прошедшем сезоне WEC двумя экипажами, главным достижением команды стала победа в «24 часах Ле-Мана». Сейчас поговаривают, что в Маранелло подумывают о расширении программы до трех машин при спонсорской поддержке Richard Mille.

По словам Шварцмана, для него это был бы самый удачный вариант развития событий. 

«Я двумя руками за, но решать Ferrari, – сказал гонщик. – Ничего не могу сказать про третью машину, будет она или нет. Могу лишь рассчитывать, что про меня не забудут. 

Просто надеюсь, особенно после этих тестов, что смог проявить себя, готов к выступлениям и умею учиться. Думаю, они заинтересуются». 

Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Роберт Шварцман

Фото: JEP / Motorsport Images

Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Роберт Шварцман

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