«Тесты все показали». Шварцман нацелился выступать в WEC на гиперкаре Ferrari
Российский гонщик показал лучшее время по ходу испытательной сессии в Бахрейне – и не стал скрывать, что очень рассчитывает стартовать на такой машине в сезоне-2024
Спустя месяц после дебютной победы на этапе GT World Challenge Europe в Барселоне Ferrari пригласила Роберта Шварцмана на официальные тесты марафонского чемпионата мира.
24-летний гонщик смог впервые в карьере проехать на прототипе 499Р – и сходу показал лучшее время, опередив многих регулярных участников WEC прошедшего сезона. При этом для такого результата ему хватило всего 30 кругов по трассе в Сахире на незнакомой технике.
Ранее по ходу нынешнего сезона Роберт уже участвовал в тестах IndyCar и Формулы Е, а также участвовал в работе Скудерии в Ф1, включая пятничные тренировки.
Говоря о своих впечатлениях от алого гиперкара, петербуржец не стал скрывать, что хотел бы провести предстоящий гоночный сезон именно за рулем такой машины.
«Я открыт ко всему и очень надеюсь, что после этих тестов получу возможность вновь пилотировать гиперкар и выступать на нем в гонках, – рассказал Шварцман. – Это позволит по-настоящему ощутить, что такое марафоны.
На тестах я показал, что полностью готов к выступлениям на этой машине, тут у меня нет никаких сомнений».
Фото: Шамим Фахат
Роберт Шварцман, Ferrari AF Corse
Роберт продолжил: «На самом деле, я очень быстро адаптируюсь к любой технике. Так было в IndyCar, где я сразу поехал быстро и в итоге обогнал всех. Также мне удалось хорошо справиться на тестах ФЕ в Берлине. Я умею быстро учиться и могу сказать, что горжусь этим.
У меня позади сезон в GT3, я уже знаком с соревнованиями на выносливость. Мне понятно, что и как работает, так что еще один год [в Гран Туризмо] уже не требуется. Просто не знаю, чему еще я могу там научиться. Так что мои амбиции и мои цели на следующий год – сделать следующий шаг вперед».
Ferrari выступала в прошедшем сезоне WEC двумя экипажами, главным достижением команды стала победа в «24 часах Ле-Мана». Сейчас поговаривают, что в Маранелло подумывают о расширении программы до трех машин при спонсорской поддержке Richard Mille.
По словам Шварцмана, для него это был бы самый удачный вариант развития событий.
«Я двумя руками за, но решать Ferrari, – сказал гонщик. – Ничего не могу сказать про третью машину, будет она или нет. Могу лишь рассчитывать, что про меня не забудут.
Просто надеюсь, особенно после этих тестов, что смог проявить себя, готов к выступлениям и умею учиться. Думаю, они заинтересуются».
Фото: JEP / Motorsport Images
Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Роберт Шварцман
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