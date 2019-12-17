Тесты в Бахрейне убедили Яна Магнуссена перейти в LMP2

Магнуссен стал одним из участников официальных тестов WEC, показав на трассе в Сахире десятую скорость в своей категории.

Прежде у датчанина уже был опыт выступлений на подобных машинах, но довольно давно – в 2003-м он даже проехал «24 часа Ле-Мана» на прототипе Audi R8 и занял четвертое место.

По словам отца пилота Haas Кевина Магнуссена, прошедшие тесты напомнили ему, сколь мощной и брутальной может быть гоночная техника.

«Это был хороший опыт, – признался Ян Motorsport.com. – Я не управлял подобными машинами с 2003-го.

Все эти годы для меня прошли за рулем GT, а там другие ощущения. Ты не чувствуешь каждый бугорок трассы, можешь далеко заезжать на поребрики, не ощущая ударов. А вот в более брутальных автомобилях, когда делаешь что-то не так, последствия куда серьезней.

Мне понравились эти тесты. Я проехал около 30 кругов, и понял, что хочу попробовать еще. Мне интересен квалификационный режим и другие вещи. Пока же мы работали с настройками, чтобы машина подходила мне чуть лучше».

Магнуссен добавил: «Сам я не очень люблю пересаживаться из одной техники в другую, так как почти уверен, что сделаю что-то не так. Но под конец проехал длинную серию – и остался доволен работой машины, износом резины и изменениями от расхода топлива. Все это весьма интересно».

Магнуссен и ранее не скрывал, что тесты с High Class являются пробой сил с расчетом на потенциальное сотрудничество в 2020-м. Но он дал понять, что в принципе заинтересован в выступлениях на технике LMP2 и с любой другой командой WEC.

«Все, что у меня сейчас подтверждено – это датский Туринг, что тоже интересно, – объяснил 46-летний пилот, – Это мне нравится, но я смотрю и на другие гонки – в частности, марафоны в США и особенно "Ле-Ман".

Для меня важно вернуться туда, и это [LMP2], полагаю, лучший вариант. Я работаю над полноценным возвращением в WEC с будущего года».

Датчанин добавил, что по-прежнему мечтает о выступлении в Ле-Мане в одном экипаже с сыном, но как минимум в 2020-м это точно не представляется возможным из-за совпадения дат марафона и Гран При Канады Ф1.