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WEC / Новость

Тесты в Бахрейне убедили Яна Магнуссена перейти в LMP2

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Тесты в Бахрейне убедили Яна Магнуссена перейти в LMP2
Автор:
, Репортер, Индия
17 дек. 2019 г., 16:08

Проведя 16 лет в команде Corvette, датский пилот остался в восторге от прототипа команды High Class Racing и решил связать свое будущее с такой техникой.

Магнуссен стал одним из участников официальных тестов WEC, показав на трассе в Сахире десятую скорость в своей категории.

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Прежде у датчанина уже был опыт выступлений на подобных машинах, но довольно давно – в 2003-м он даже проехал «24 часа Ле-Мана» на прототипе Audi R8 и занял четвертое место.

По словам отца пилота Haas Кевина Магнуссена, прошедшие тесты напомнили ему, сколь мощной и брутальной может быть гоночная техника. 

«Это был хороший опыт, – признался Ян Motorsport.com. – Я не управлял подобными машинами с 2003-го. 

Все эти годы для меня прошли за рулем GT, а там другие ощущения. Ты не чувствуешь каждый бугорок трассы, можешь далеко заезжать на поребрики, не ощущая ударов. А вот в более брутальных автомобилях, когда делаешь что-то не так, последствия куда серьезней. 

Мне понравились эти тесты. Я проехал около 30 кругов, и понял, что хочу попробовать еще. Мне интересен квалификационный режим и другие вещи. Пока же мы работали с настройками, чтобы машина подходила мне чуть лучше». 

Магнуссен добавил: «Сам я не очень люблю пересаживаться из одной техники в другую, так как почти уверен, что сделаю что-то не так. Но под конец проехал длинную серию – и остался доволен работой машины, износом резины и изменениями от расхода топлива. Все это весьма интересно».

Магнуссен и ранее не скрывал, что тесты с High Class являются пробой сил с расчетом на потенциальное сотрудничество в 2020-м. Но он дал понять, что в принципе заинтересован в выступлениях на технике LMP2 и с любой другой командой WEC. 

«Все, что у меня сейчас подтверждено – это датский Туринг, что тоже интересно, – объяснил 46-летний пилот, – Это мне нравится, но я смотрю и на другие гонки – в частности, марафоны в США и особенно "Ле-Ман".

Для меня важно вернуться туда, и это [LMP2], полагаю, лучший вариант. Я работаю над полноценным возвращением в WEC с будущего года».  

Датчанин добавил, что по-прежнему мечтает о выступлении в Ле-Мане в одном экипаже с сыном, но как минимум в 2020-м это точно не представляется возможным из-за совпадения дат марафона и Гран При Канады Ф1. 

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Об этой статье

Серия WEC
Пилоты Ян Магнуссен
Команды High Class Racing
Автор Рахит Тукрал

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