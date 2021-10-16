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WEC Новости

Старому прототипу Alpine LMP1 разрешили еще год стартовать в WEC

Автор:
, журналист (Global)

Команда Alpine сможет использовать построенную ORECA машину A480 в сезоне 2022 года

Старому прототипу Alpine LMP1 разрешили еще год стартовать в WEC

После перехода марафонского чемпионата мира на Гиперкары стало понятно, что такие машины появятся в стартовых протоколах не сразу. Лишь в Toyota успели подготовить технику к старту чемпионата 2021 года, а чуть позже состоялся дебют Glickenhaus.

Чтобы увеличить количество участников, организаторы решили допустить к участию в нынешнем сезоне технику прежней спецификации LMP1 – Alpine A480, ранее известную как Rebellion R-13 и оснащенную мотором Gibson.

В пятницу Всемирный совет FIA продлил омологацию Alpine еще на год. Ранее в компании Renault, которой принадлежит бренд Alpine, объявили о планах разработать совместно с ORECA новый прототип категории LMDh, но готова она будет только к 2024 году.

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В Alpine говорили о желании продолжать выступление в то время, пока новая машина только создается. Учитывая долгую историю команды в WEC и ее титулы в недавнем прошлом, французам пошли навстречу. 

Теперь прототип LMP1 сможет выходить на старт как минимум в 2022 году. Toyota уже подтвердила, что также продолжит выступления, тогда как программы Glickenhaus и Peugeot пока не определены.

Американцы планировали участвовать в новом сезоне лишь в отдельных гонках, а дата дебюта Peugeot 9X8 еще не определена – предстоящей зимой только должны начаться тесты Гиперкара. 

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В этом году участникам WEC осталось провести две гонки, они пройдут 30 октября и 6 ноября в Бахренйе. 

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