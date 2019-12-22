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Среднемоторный Corvette дебютирует в WEC

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Среднемоторный Corvette дебютирует в WEC
Автор:
22 дек. 2019 г., 07:53

Corvette Racing выставит на старт февральской гонки в Остине новый C8.R.

Американская команда появилась в предварительном списке участников шестичасовой гонки Lone Star Le Mans наряду с конкурентами в классе GTE Pro Ferrari, Porsche и Aston Martin. Гонщики, которые будут пилотировать новый Corvette, еще не объявлены. Количество машин в категории увеличится до семи.

Для C8.R это выступление станет вторым после марафона «24 часа Дайоны» в IMSA, который состоится в январе будущего года.

Представленная в октябре C8.R стала преемником C7.R и впервые в истории модели получила центральное расположение двигателя. Машина оснащена  восьмицилиндровым атмосферником объемом 5,5 л, который развивает 500 л.с. и 650 Нm.

Слайдер
Список

Corvette C8.R

Corvette C8.R
1/5

Фотограф: Chevrolet

Corvette C8.R

Corvette C8.R
2/5

Фотограф: Chevrolet

Corvette C8.R

Corvette C8.R
3/5

Фотограф: Chevrolet

Corvette C8.R

Corvette C8.R
4/5

Фотограф: Chevrolet Racing

Corvette C8.R

Corvette C8.R
5/5

Фотограф: Chevrolet Racing

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Об этой статье

Серия WEC
Команды Corvette Racing
Автор Джейми Кляйн

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