Среднемоторный Corvette дебютирует в WEC

Американская команда появилась в предварительном списке участников шестичасовой гонки Lone Star Le Mans наряду с конкурентами в классе GTE Pro Ferrari, Porsche и Aston Martin. Гонщики, которые будут пилотировать новый Corvette, еще не объявлены. Количество машин в категории увеличится до семи.

Для C8.R это выступление станет вторым после марафона «24 часа Дайоны» в IMSA, который состоится в январе будущего года.

Представленная в октябре C8.R стала преемником C7.R и впервые в истории модели получила центральное расположение двигателя. Машина оснащена восьмицилиндровым атмосферником объемом 5,5 л, который развивает 500 л.с. и 650 Нm.