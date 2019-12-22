Среднемоторный Corvette дебютирует в WEC
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Corvette Racing выставит на старт февральской гонки в Остине новый C8.R.
Американская команда появилась в предварительном списке участников шестичасовой гонки Lone Star Le Mans наряду с конкурентами в классе GTE Pro Ferrari, Porsche и Aston Martin. Гонщики, которые будут пилотировать новый Corvette, еще не объявлены. Количество машин в категории увеличится до семи.
Для C8.R это выступление станет вторым после марафона «24 часа Дайоны» в IMSA, который состоится в январе будущего года.
Представленная в октябре C8.R стала преемником C7.R и впервые в истории модели получила центральное расположение двигателя. Машина оснащена восьмицилиндровым атмосферником объемом 5,5 л, который развивает 500 л.с. и 650 Нm.
Слайдер
Список
Corvette C8.R
1/5
Фотограф: Chevrolet
Corvette C8.R
2/5
Фотограф: Chevrolet
Corvette C8.R
3/5
Фотограф: Chevrolet
Corvette C8.R
4/5
Фотограф: Chevrolet Racing
Corvette C8.R
5/5
Фотограф: Chevrolet Racing
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Команды
|Corvette Racing
|Автор
|Джейми Кляйн
Среднемоторный Corvette дебютирует в WEC
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База данных
21 февр. - 23 февр.
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