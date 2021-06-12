Спор за поул на этапе WEC принес Alpine победу над Toyota

Во всех трех тренировках уик-энда результаты оказывались невероятно плотными, причем все три раза гонщики из «младшего» зачета LMP2 опережали своих соперников на гиперкарах.

Однако в квалификации последним все же удалось доказать свое преимущество –представители LMH заняли три верхних строчки. При этом поул впервые достался команде Alpine – ее гонщик Матье Ваксивьер под клетчатым флагом показал на прототипе A480 (бывшем Rebellion R-13) время 1:30.364.

Два заводских экипажа Toyota были близко, но остались позади – Брендон Хартли проиграл одну десятую, Майк Конвей – меньше двух.

По ходу сессии судьи множество раз удаляли показанные пилотами времена за нарушение пределов трассы. В итоге среди представителей LMP2 лучше всех совместить скорость и аккуратность удалось гонщикам Jota: Том Бломквист на несколько сотых опередил местного кумира Антонио Феликса да Кошту.

Glickenhaus 007 LMH №709 команды Glickenhaus Racing: Райан Бриско, Ромен Дюма, Ричард Уэстбрук Фото: JEP / Motorsport Images

Для дебютантов WEC из команды Glickenhaus первый уик-энд складывается в целом неплохо. Несмотря на утренние проблемы с коробкой передач, у красно-белой машины явно есть скорость.

Правда, в квалификации американцам помешал слишком долгий прогрев шин, и в итоге Рисард Уэстбрук показал только 11-й результат в 1,8 секунды от поула.

В обеих зачетах GT лучшими стали гонщики на Porsche. Примечательно, что в категории Pro, где осталось всего четвре экипажа, представителю Ferrari Мигелю Молине не удалось проехать ни одного круга без выезда за белые линии, и в итоге его экипаж стартует последним.

Гонку «8 часов Портимана» можно будет от старта до финиша увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало траснляции – в 12:35 по московскому времени, старт в 13:00 Мск.

Результаты квалификации (LMH и LMP2):

Результаты квалификации (GT):