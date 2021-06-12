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WEC / Портиман Отчет о квалификации

Спор за поул на этапе WEC принес Alpine победу над Toyota

Автор:
, Ответственный редактор

В Портимане японские гиперкары не смогли угнаться за старой машиной LMP1

Спор за поул на этапе WEC принес Alpine победу над Toyota

Во всех трех тренировках уик-энда результаты оказывались невероятно плотными, причем все три раза гонщики из «младшего» зачета LMP2 опережали своих соперников на гиперкарах.

Однако в квалификации последним все же удалось доказать свое преимущество –представители LMH заняли три верхних строчки. При этом поул впервые достался команде Alpine – ее гонщик Матье Ваксивьер под клетчатым флагом показал на прототипе A480 (бывшем Rebellion R-13) время 1:30.364.

Два заводских экипажа Toyota были близко, но остались позади – Брендон Хартли проиграл одну десятую, Майк Конвей – меньше двух. 

По ходу сессии судьи множество раз удаляли показанные пилотами времена за нарушение пределов трассы. В итоге среди представителей LMP2 лучше всех совместить скорость и аккуратность удалось гонщикам Jota: Том Бломквист на несколько сотых опередил местного кумира Антонио Феликса да Кошту. 

Glickenhaus 007 LMH №709 команды Glickenhaus Racing: Райан Бриско, Ромен Дюма, Ричард Уэстбрук

Glickenhaus 007 LMH №709 команды Glickenhaus Racing: Райан Бриско, Ромен Дюма, Ричард Уэстбрук

Фото: JEP / Motorsport Images

Для дебютантов WEC из команды Glickenhaus первый уик-энд складывается в целом неплохо. Несмотря на утренние проблемы с коробкой передач, у красно-белой машины явно есть скорость. 

Правда, в квалификации американцам помешал слишком долгий прогрев шин, и в итоге Рисард Уэстбрук показал только 11-й результат в 1,8 секунды от поула. 

В обеих зачетах GT лучшими стали гонщики на Porsche. Примечательно, что в категории Pro, где осталось всего четвре экипажа, представителю Ferrari Мигелю Молине не удалось проехать ни одного круга без выезда за белые линии, и в итоге его экипаж стартует последним.

Гонку «8 часов Портимана» можно будет от старта до финиша увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало траснляции – в 12:35 по московскому времени, старт в 13:00 Мск.

Результаты квалификации (LMH и LMP2):

Позиция # Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 36 Brazil Андре Негран
France Николя Ляпьер
France Матье Ваксивьер 		Alpine A480 HYPERCAR 1'30.364  
2 8 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'30.458 0.094
3 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'30.540 0.176
4 28 Indonesia Шон Гелаэль
Belgium Стоффель Вандорн
United Kingdom Том Бломквист 		Oreca 07 LMP2 1'31.210 0.846
5 38 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 1'31.255 0.891
6 29 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Йоб ван Эйтерт 		Oreca 07 LMP2 1'31.545 1.181
7 22 United Kingdom Фил Хэнсон
United Kingdom Уэйн Бойд
United Kingdom Пол ди Реста 		Oreca 07 LMP2 1'31.598 1.234
8 31 Netherlands Робин Фрейнс
Austria Фердинанд Габсбург
France Шарль Милези 		Oreca 07 LMP2 1'31.648 1.284
9 34 Poland Якуб Смеховски
Switzerland Луи Делетраз
United Kingdom Алекс Брандл 		Oreca 07 LMP2 1'31.737 1.373
10 70 Esteban Garcia
Switzerland Матиас Беш
France Норман Нато 		Oreca 07 LMP2 1'31.854 1.490
11 709 Australia Райан Бриско
France Ромен Дюма
United Kingdom Ричард Уэстбрук 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'32.167 1.803
12 21 Sweden Хенрик Хедман
Colombia Хуан-Пабло Монтойя
United Kingdom Бенджамин Хенли 		Oreca 07 LMP2 1'32.526 2.162
13 20 Denmark Ян Магнуссен
Denmark Андерс Фьордбах
Denmark Деннис Андерсен 		Oreca 07 LMP2 1'32.626 2.262
14 1 Colombia Татьяна Кальдерон
Germany София Флёрш
Netherlands Бейтске Виссер 		Oreca 07 LMP2 1'32.748 2.384
15 44 Slovakia Миро Конопка
United Kingdom Оливер Уэбб
United Kingdom Том Джексон 		Ligier JSP 217 LMP2 1'34.224 3.860
Полные результаты

Результаты квалификации (GT):

Позиция # Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 92 France Кевин Эстре
Switzerland Нил Джани
Denmark Микаэль Кристенсен 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'37.986  
2 51 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'38.359 0.373
3 91 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц
France Фредерик Маковецки 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'38.389 0.403
4 56 Norway Эджидио Перфетти
Italy Маттео Кайроли
Italy Риккардо Пера 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'40.191 2.205
5 77 Germany Кристиан Рид
Australia Джексон Эванс
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'40.236 2.250
6 47 Italy Роберто Лакорте
Italy Джорджио Сернаджотто
Italy Антонио Фуоко 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'40.885 2.899
7 54 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.001 3.015
8 85 Switzerland Рахель Фрей
Denmark Мишель Гэттинг
Italy Мануэла Гостнер 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.085 3.099
9 83 France Франсуа Перродо
Denmark Никлас Нильсен
Italy Алессио Ровера 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.141 3.155
10 57 Takeshi Kimura
Denmark Миккель Мак
Scott Andrews		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'41.276 3.290
11 98 Canada Пол Далла-Лана
Brazil Аугусту Фарфус
Brazil Маркос Гомес 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'41.366 3.380
12 777 Japan Сатоши Хошино
Japan Томонобу Фудзии
United Kingdom Эндрю Уотсон 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'41.499 3.513
13 86 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Бен Баркер
United Kingdom Том Гэмбл Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'41.604 3.618
14 33 United States Бен Китинг
Dylan Pereira
Brazil Фелипе Фрага 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'41.993 4.007
15 60 Italy Клаудио Скьявони
Italy Андреа Пиччини
Italy Маттео Крессони 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'42.521 4.535
16 88 United States Доминик Бастьен
Germany Марко Зеефрид
France Юлиен Жюльен 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'43.374 5.388
17 52 Brazil Даниэль Серра
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'44.377 6.391
Полные результаты
 
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