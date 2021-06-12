Спор за поул на этапе WEC принес Alpine победу над Toyota
В Портимане японские гиперкары не смогли угнаться за старой машиной LMP1
Во всех трех тренировках уик-энда результаты оказывались невероятно плотными, причем все три раза гонщики из «младшего» зачета LMP2 опережали своих соперников на гиперкарах.
Однако в квалификации последним все же удалось доказать свое преимущество –представители LMH заняли три верхних строчки. При этом поул впервые достался команде Alpine – ее гонщик Матье Ваксивьер под клетчатым флагом показал на прототипе A480 (бывшем Rebellion R-13) время 1:30.364.
Два заводских экипажа Toyota были близко, но остались позади – Брендон Хартли проиграл одну десятую, Майк Конвей – меньше двух.
По ходу сессии судьи множество раз удаляли показанные пилотами времена за нарушение пределов трассы. В итоге среди представителей LMP2 лучше всех совместить скорость и аккуратность удалось гонщикам Jota: Том Бломквист на несколько сотых опередил местного кумира Антонио Феликса да Кошту.
Glickenhaus 007 LMH №709 команды Glickenhaus Racing: Райан Бриско, Ромен Дюма, Ричард Уэстбрук
Фото: JEP / Motorsport Images
Для дебютантов WEC из команды Glickenhaus первый уик-энд складывается в целом неплохо. Несмотря на утренние проблемы с коробкой передач, у красно-белой машины явно есть скорость.
Правда, в квалификации американцам помешал слишком долгий прогрев шин, и в итоге Рисард Уэстбрук показал только 11-й результат в 1,8 секунды от поула.
В обеих зачетах GT лучшими стали гонщики на Porsche. Примечательно, что в категории Pro, где осталось всего четвре экипажа, представителю Ferrari Мигелю Молине не удалось проехать ни одного круга без выезда за белые линии, и в итоге его экипаж стартует последним.
Гонку «8 часов Портимана» можно будет от старта до финиша увидеть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало траснляции – в 12:35 по московскому времени, старт в 13:00 Мск.
Результаты квалификации (LMH и LMP2):
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
|36
| Андре Негран
Николя Ляпьер
Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'30.364
|2
|8
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'30.458
|0.094
|3
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'30.540
|0.176
|4
|28
| Шон Гелаэль
Стоффель Вандорн
Том Бломквист
|Oreca 07
|LMP2
|1'31.210
|0.846
|5
|38
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Энтони Дэвидсон
|Oreca 07
|LMP2
|1'31.255
|0.891
|6
|29
| Фриц ван Эрд
Гидо ван дер Гарде
Йоб ван Эйтерт
|Oreca 07
|LMP2
|1'31.545
|1.181
|7
|22
| Фил Хэнсон
Уэйн Бойд
Пол ди Реста
|Oreca 07
|LMP2
|1'31.598
|1.234
|8
|31
| Робин Фрейнс
Фердинанд Габсбург
Шарль Милези
|Oreca 07
|LMP2
|1'31.648
|1.284
|9
|34
| Якуб Смеховски
Луи Делетраз
Алекс Брандл
|Oreca 07
|LMP2
|1'31.737
|1.373
|10
|70
|Esteban Garcia
Матиас Беш
Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|1'31.854
|1.490
|11
|709
| Райан Бриско
Ромен Дюма
Ричард Уэстбрук
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'32.167
|1.803
|12
|21
| Хенрик Хедман
Хуан-Пабло Монтойя
Бенджамин Хенли
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.526
|2.162
|13
|20
| Ян Магнуссен
Андерс Фьордбах
Деннис Андерсен
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.626
|2.262
|14
|1
| Татьяна Кальдерон
София Флёрш
Бейтске Виссер
|Oreca 07
|LMP2
|1'32.748
|2.384
|15
|44
| Миро Конопка
Оливер Уэбб
Том Джексон
|Ligier JSP 217
|LMP2
|1'34.224
|3.860
|Полные результаты
Результаты квалификации (GT):
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
|92
| Кевин Эстре
Нил Джани
Микаэль Кристенсен
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'37.986
|2
|51
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'38.359
|0.373
|3
|91
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
Фредерик Маковецки
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'38.389
|0.403
|4
|56
| Эджидио Перфетти
Маттео Кайроли
Риккардо Пера
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'40.191
|2.205
|5
|77
| Кристиан Рид
Джексон Эванс
Мэтт Кэмпбелл
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'40.236
|2.250
|6
|47
| Роберто Лакорте
Джорджио Сернаджотто
Антонио Фуоко
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'40.885
|2.899
|7
|54
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'41.001
|3.015
|8
|85
| Рахель Фрей
Мишель Гэттинг
Мануэла Гостнер
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'41.085
|3.099
|9
|83
| Франсуа Перродо
Никлас Нильсен
Алессио Ровера
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'41.141
|3.155
|10
|57
|Takeshi Kimura
Миккель Мак
Scott Andrews
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'41.276
|3.290
|11
|98
| Пол Далла-Лана
Аугусту Фарфус
Маркос Гомес
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'41.366
|3.380
|12
|777
| Сатоши Хошино
Томонобу Фудзии
Эндрю Уотсон
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'41.499
|3.513
|13
|86
| Майкл Уэйнрайт
Бен Баркер
Том Гэмбл Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'41.604
|3.618
|14
|33
| Бен Китинг
Dylan Pereira
Фелипе Фрага
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'41.993
|4.007
|15
|60
| Клаудио Скьявони
Андреа Пиччини
Маттео Крессони
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'42.521
|4.535
|16
|88
| Доминик Бастьен
Марко Зеефрид
Юлиен Жюльен
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'43.374
|5.388
|17
|52
| Даниэль Серра
Мигель Молина
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'44.377
|6.391
|Полные результаты