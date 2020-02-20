Создатель Ruby on Rails ушел из гонок на выносливость посреди сезона

Знаменитый программист Давид Хайнемайер Ханссон решил немедленно завершить выступления в серии WEC. Создатель среды для разработки веб-приложений Ruby on Rails выступал в чемпионате мира за команду Project 1. Датчанин провел три из четырех этапов этого сезона за рулем Porsche 911. Сейчас пилот занимает 11 место в классе GTE Am.

Состояние Хайнемайера Ханссона оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Программист заработал эти деньги благодаря Ruby on Rails и компании Basecamp, совладельцем которой он является. Помимо достижений в IT-сфере датчанин написал четыре книги, в которых описывал создание стартапа и преимущества удаленной работы.

Давид Хайнемайер Ханссон выступает в гонках почти 10 лет. Миллионер начинал с Американской серии Ле-Ман, а в 2012 году дебютировал в «24 часах Ле-Мана». Поначалу программист выступал в категории LMP2. В 2014 году датчанин перешел в зачет GTE Am и сразу же выиграл «24 часа Ле-Мана» в своем классе. В том же году Ханссон победил в сезоне серии WEC.

Продолжит ли Хайнемайер Ханссон гоночную карьеру в другой команде или совсем уйдет из спорта, пока неясно. Партнеры датчанина по экипажу завершат сезон WEC в Project 1 Porsche, место программиста-мультимиллионера займет 22-летний новичок гонок на выносливость Лауренц Хёрр. В прошлом году немец выиграл Кубок Ле-Ман в категории LMP3.