Создатель Ruby on Rails ушел из гонок на выносливость посреди сезона
Программист-мультимиллионер Давид Хайнемайер Ханссон покинул команду Project 1 Porsche серии WEC. Совладелец компании Basecamp решил не заканчивать чемпионат 2019-2020 года. Его место займет немецкий дебютант Лауренц Хёрр
Знаменитый программист Давид Хайнемайер Ханссон решил немедленно завершить выступления в серии WEC. Создатель среды для разработки веб-приложений Ruby on Rails выступал в чемпионате мира за команду Project 1. Датчанин провел три из четырех этапов этого сезона за рулем Porsche 911. Сейчас пилот занимает 11 место в классе GTE Am.
Состояние Хайнемайера Ханссона оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Программист заработал эти деньги благодаря Ruby on Rails и компании Basecamp, совладельцем которой он является. Помимо достижений в IT-сфере датчанин написал четыре книги, в которых описывал создание стартапа и преимущества удаленной работы.
Давид Хайнемайер Ханссон выступает в гонках почти 10 лет. Миллионер начинал с Американской серии Ле-Ман, а в 2012 году дебютировал в «24 часах Ле-Мана». Поначалу программист выступал в категории LMP2. В 2014 году датчанин перешел в зачет GTE Am и сразу же выиграл «24 часа Ле-Мана» в своем классе. В том же году Ханссон победил в сезоне серии WEC.
Продолжит ли Хайнемайер Ханссон гоночную карьеру в другой команде или совсем уйдет из спорта, пока неясно. Партнеры датчанина по экипажу завершат сезон WEC в Project 1 Porsche, место программиста-мультимиллионера займет 22-летний новичок гонок на выносливость Лауренц Хёрр. В прошлом году немец выиграл Кубок Ле-Ман в категории LMP3.
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Об этой статье
|Серия
|24 часа Ле-Мана , WEC
|Этап
|Интерлагос Билеты
|Пилоты
|Давид Хайнемайер Ханссон , Лауренц Хёрр
|Команды
|Team Project 1
|Автор
|Джейми Кляйн
Создатель Ruby on Rails ушел из гонок на выносливость посреди сезона
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