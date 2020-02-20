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Создатель Ruby on Rails ушел из гонок на выносливость посреди сезона

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Создатель Ruby on Rails ушел из гонок на выносливость посреди сезона
Автор:
Соавтор: Антон Погорельский
20 февр. 2020 г., 03:20

Программист-мультимиллионер Давид Хайнемайер Ханссон покинул команду Project 1 Porsche серии WEC. Совладелец компании Basecamp решил не заканчивать чемпионат 2019-2020 года. Его место займет немецкий дебютант Лауренц Хёрр

Знаменитый программист Давид Хайнемайер Ханссон решил немедленно завершить выступления в серии WEC. Создатель среды для разработки веб-приложений Ruby on Rails выступал в чемпионате мира за команду Project 1. Датчанин провел три из четырех этапов этого сезона за рулем Porsche 911. Сейчас пилот занимает 11 место в классе GTE Am.

Состояние Хайнемайера Ханссона оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Программист заработал эти деньги благодаря Ruby on Rails и компании Basecamp, совладельцем которой он является. Помимо достижений в IT-сфере датчанин написал четыре книги, в которых описывал создание стартапа и преимущества удаленной работы.

 

 

 

 

 

Давид Хайнемайер Ханссон выступает в гонках почти 10 лет. Миллионер начинал с Американской серии Ле-Ман, а в 2012 году дебютировал в «24 часах Ле-Мана». Поначалу программист выступал в категории LMP2. В 2014 году датчанин перешел в зачет GTE Am и сразу же выиграл «24 часа Ле-Мана» в своем классе. В том же году Ханссон победил в сезоне серии WEC.

Продолжит ли Хайнемайер Ханссон гоночную карьеру в другой команде или совсем уйдет из спорта, пока неясно. Партнеры датчанина по экипажу завершат сезон WEC в Project 1 Porsche, место программиста-мультимиллионера займет 22-летний новичок гонок на выносливость Лауренц Хёрр. В прошлом году немец выиграл Кубок Ле-Ман в категории LMP3.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Этап Интерлагос Билеты
Пилоты Давид Хайнемайер Ханссон , Лауренц Хёрр
Команды Team Project 1
Автор Джейми Кляйн

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