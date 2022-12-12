СМИ: Квята заметили на тестах команды LMP2

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Информированное онлайн-издание Endurance-info сообщило в понедельник, что Даниил Квят ведет подготовку к новому сезону и уже как минимум дважды участвовал в тестовых сессиях с командой Prema, действующим чемпионом Европейской серии Ле-Ман.

28-летний Квят пилотировал прототип ORECA 07 на неназванной трассе.

Ровно год назад о контракте с Даниилом объявила команда G-Drive Racing, однако реализовать совместную программу им не удалось из-за запрета FIA на выступление российских участников. Квят выступал в 2022-м в национальных марафонских гонках, а также несколько раз стартовал в NASCAR.

Ранее уроженец Уфы говорил, что у него нет никаких проблем с оформлением международной гоночной лицензии, которая необходима для выступлений в новом сезоне ELMS или марафонского чемпионата мира.