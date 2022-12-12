Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Вильнев нацелился выступать в WEC за команду Коллеса Следующая / Команда Glickenhaus подтвердила участие в чемпионате WEC 2023 года
WEC Новость

СМИ: Квята заметили на тестах команды LMP2

Похоже, россиянин твердо нацелился попробовать свои силы в марафонских гонках

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
СМИ: Квята заметили на тестах команды LMP2
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Информированное онлайн-издание Endurance-info сообщило в понедельник, что Даниил Квят ведет подготовку к новому сезону и уже как минимум дважды участвовал в тестовых сессиях с командой Prema, действующим чемпионом Европейской серии Ле-Ман. 

28-летний Квят пилотировал прототип ORECA 07 на неназванной трассе.

Ровно год назад о контракте с Даниилом объявила команда G-Drive Racing, однако реализовать совместную программу им не удалось из-за запрета FIA на выступление российских участников. Квят выступал в 2022-м в национальных марафонских гонках, а также несколько раз стартовал в NASCAR.

Ранее уроженец Уфы говорил, что у него нет никаких проблем с оформлением международной гоночной лицензии, которая необходима для выступлений в новом сезоне ELMS или марафонского чемпионата мира. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Вильнев нацелился выступать в WEC за команду Коллеса
Предыдущая новость

Вильнев нацелился выступать в WEC за команду Коллеса

Следующая новость

Команда Glickenhaus подтвердила участие в чемпионате WEC 2023 года

Команда Glickenhaus подтвердила участие в чемпионате WEC 2023 года
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Новым руководителем McLaren стал инженер Шумахера, Кими и Алонсо
Формула 1

Новым руководителем McLaren стал инженер Шумахера, Кими и Алонсо

Ferrari назвала Вассера своим новым руководителем
Формула 1

Ferrari назвала Вассера своим новым руководителем

Официально: Вассер оставил пост главы Alfa Romeo
Формула 1

Официально: Вассер оставил пост главы Alfa Romeo

Даниил Квят Больше от
Даниил Квят
«Все стало ясно с первого дня тестов». Хорнер об увольнении Квята из Red Bull
Формула 1

«Все стало ясно с первого дня тестов». Хорнер об увольнении Квята из Red Bull

Гонка NASCAR продлилась для Квята всего 17 кругов
NASCAR

Гонка NASCAR продлилась для Квята всего 17 кругов

Квят вновь выступит в гонке NASCAR. Теперь на овале
NASCAR

Квят вновь выступит в гонке NASCAR. Теперь на овале

Prema Powerteam Больше от
Prema Powerteam
Випс упустил победу в Ф2, разбив машину перед самым финишем Баку
Формула 2

Випс упустил победу в Ф2, разбив машину перед самым финишем

Шварцмана и Пиастри в Ф2 заменят два юниора Red Bull
Формула 2

Шварцмана и Пиастри в Ф2 заменят два юниора Red Bull

Еще два титула. Обзор уик-энда Прайм
Formula Renault

Еще два титула. Обзор уик-энда

Самое важное:

За что Williams уволила Капито? Ответ Ральфа Шумахера
Формула 1 Формула 1

За что Williams уволила Капито? Ответ Ральфа Шумахера

Популярный немецкий эксперт прокомментировал последние новости Ф1

«Он давно сказал про Audi». Браун раскрыл детали перехода Зайдля
Формула 1 Формула 1

«Он давно сказал про Audi». Браун раскрыл детали перехода Зайдля

Босс McLaren признался, что уже не один месяц знал о планах своего подчиненного уйти из команды

Анализ: что привело к лавине перестановок среди боссов команд Ф1
Формула 1 Формула 1

Анализ: что привело к лавине перестановок среди боссов команд Ф1

Спорт давно привык к «эффекту домино», когда речь идет о рынке пилотов. Но применительно к руководителям такого прежде не было. Слово Джонатану Ноблу

Команда Glickenhaus подтвердила участие в чемпионате WEC 2023 года
WEC WEC

Команда Glickenhaus подтвердила участие в чемпионате WEC 2023 года

Американский коллектив примет участие в новом сезоне марафонских гонок на своих гиперкарах

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.