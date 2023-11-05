Шварцман стал быстрейшим за рулем гиперкара Ferrari на тестах WEC

Команды марафонского чемпионата мира WEC остались в Сахире после субботнего финала сезона для официальных тестов, участие в которых вместе с регулярными пилотами принимали и новички.

Именно один из них, Роберт Шварцман, и возглавил итоговый протокол. Петербуржец приступил к работе на трассе во второй части дня и показал за рулем гиперкара 499Р время 1:48.599 – оно уступает менее секунды результату призовых пилотов команды в пятничной квалификации.

Тройку быстрейших дополнили регулярные участники WEC Уилл Стивенс и Норман Нато, выступавшие на Porsche 963.

В рамках сессии состоялся дебют Валентино Росси на технике LMP2 – легенде MotoGP, который работал в составе знакомой по гонкам GT команды WRT, даже удалось в какой-то момент возглавить протокол с результатом 1:55.118. Однако позже молодые соперники все же перекрыли его результат на семь десятых.

Любопытная история произошла с Робертом Кубицей – тот должен был опробовать гиперкар Porsche, однако не появился на автодроме. Злые языки поговаривают, что они с командой несколько увлеклись празднованиями субботней победы, которая принесла польскому экс-пилоту Ф1 титул чемпиона в LMP2.