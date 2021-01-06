Sauber поможет американскому миллиардеру победить в «Ле-Мане»

Джим Гликенхаус поделился с прессой новыми деталями проекта по созданию т.н. гиперкара (автомобиля категории LMH), который уже в этом году поборется за победу в абсолютном зачете гонки «24 часа Ле-Мана». Американский миллиардер и автомобильный энтузиаст заручился поддержкой сразу двух знаменитых в гоночном мире компаний – включая одну из команд Формулы 1.

Планы создать автомобиль для выступлений в «Ле-Мане» были обнародованы Гликенхаусом достаточно давно – и в настоящий момент на базе команды SCG проводится сборка первого экземпляра. Однако у коллектива нет опыта выступлений в соревнованиях высшего уровня – поэтому американец принял решение заручиться поддержкой компаний, имеющих необходимый опыт. В частности, в работе над окончательной аэродинамической конфигурацией болида по имени 007 LMH подопечным Гликенхауса поможет команда Sauber. Напомним, марка Alfa Romeo, под которой швейцарский коллектив выступает в Ф1, является своего рода псевдонимом – официально компания по-прежнему остается независимой и носит прежнее название.

Также Гликенхаус объявил о начале партнерства с известной немецкой командой Joest Racing. Основанный в 1978 году коллектив в 80-х и 90-х годах четырежды выиграл «Ле-Ман» на протототипах Porsche (как правило, не имея заводской поддержки) – а в конце 90-х стал основой заводской команды Audi, надолго ставшей безоговорочным лидером гонок на выносливость. Судя по формулировкам в посвященном началу сотрудничества пресс-релизе, Joest Racing сформирует бригаду инженеров и механиков для обслуживания двух гиперкаров SCG и предоставит необходимое для этого оборудование вплоть до командных фур.

Предполагается, что первой гонкой для SCG 007 LMH станет майский этап чемпионата WEC в Спа – хотя турнир стартует еще в марте соревнованиями «1000 миль Себринга».