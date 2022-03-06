Русинов не подписал документ FIA об отказе от флага

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Согласно новому постановлению FIA, российские пилоты не имеют права выступать под российским флагом – то есть они допускаются к соревнованиям только в нейтральном статусе и под флагом Международной автомобильной федерации. К тому же, гонщики обязуются нигде не упоминать о своем гражданстве и не использовать никаких национальных символов даже в социальных сетях.

Читайте также: FIA обязала гонщиков из России подписать заявления о нейтральности

Не все спортсмены готовы пойти на выдвинутые FIA условия. Гонщик и руководитель команды G-Drive Роман Русинов написал в своем инстаграм пост, в котором отметил, что отказался подписывать новый документ федерации. Таким образом россиянин опроверг возможность участия с гоночной лицензией от другой страны.

Полный текст заявления: «Сегодня я, пилот российской команды G-Drive Racing, отказался принимать дискриминационные условия FIA. Цель каждого спортсмена – услышать гимн своей страны на пьедестале. За 10 лет международного опыта наша команда делала это многократно. Мы поднимали российский флаг, мы слышали и пели российский гимн. Ради своих болельщиков, ради своих напарников и спортивной чести ставить свою подпись под этим документом я не буду. Лучше совсем не садиться за руль.

Команда GDR всегда была интернациональной: пилоты, механики, инженеры – все они из разных стран мира. И если бы мы просили каждого отказаться от своего флага, опыта и имени, такого настоящего спортивного братства и побед никогда бы не сложилось. Очень жаль, что без соревнований за GDR останутся и эти ребята. Сейчас мы уже рассматриваем разные варианты проектов по развитию автоспорта в своей стране. Я искренне надеюсь, что мы сможем вернуться в международные гонки, после того, когда в них вернется спортивный дух и равные условия для всех участников».

Стоит отметить, судя по словам Русинова, G-Drive не будет выступать в международных соревнованиях в грядущем году – а значит, что, вероятно, недавно подписавший с коллективом контракт Даниил Квят не сможет принять участие в WEC. Однако на данный момент никаких официальных заявлений от самой команды не поступало.

Напомним, что вчера было официально подтверждено решение коллектива Ф1 Haas разорвать контракт с Никитой Мазепиным. Сам Мазепин отметил, что готов был пойти на условия FIA, но был «проигнорирован».