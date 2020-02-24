WEC
WEC
R
WEC
Интерлагос
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WEC / Отчет о гонке

Rebellion одержала вторую победу в сезоне чемпионата гонок на выносливость

Поделились
Комментарии
Rebellion одержала вторую победу в сезоне чемпионата гонок на выносливость
Автор:
, Редактор
24 февр. 2020 г., 06:55

Экипаж Бруно Сенны, Густаво Менесеса и Нормана Нано выиграли шестичасовую гонку в Остине

В американском Остине завершился пятый этап чемпионата гонок на выносливость WEC сезона 2019-2020 годов. Уверенную победу в абсолюте одержал экипаж команды Rebellion на негибридном спортпрототипе R13.

Пилоты гибридных машин Toyota? нагруженных согласно правилам балластом, призванном компенсировать их преимущество в скорости, не сумели бороться за победу. Уже к концу первого часа Себастьен Буэми отстал на 23 секунды, а к финишу гонки его напарники Брендон Хартли и Казуки Накаджима проиграли лидерам уже 51 секунду.

Третье место на подиуме также досталось экипажу Toyota в составе Майка Конвея, Комуи Кобаяши и Хосе Марии Лопеса. При этом они сохранили лидерство в общем зачете.

В зачете LMP2 победу одержал экипаж команды United Autosports в составе Пола ди Ресты, Фила Хэнсона и Филипе Альбукерка. При этом в начале гонки ди Реста провалился в конец пелотона, однако затем он и его напарники сумели прорваться на первое место.

В классе GTE Pro третью победу с сезоне одержал экипаж Марко Сёренсена и Ники Тима на Aston Martin. Они укрепили лидерство в своем классе, а также помогли Aston Matrin выйти в лидеры кубка производителей GT с преимуществом в 11 очков над Porsche.

Читайте также:

Позиция Гонщики Машина Класс Время Отрыв
1 Brazil Бруно Сенна
United States Густаво Менесес
France Норман Нато 		Rebellion R13 LMP1 6:01'37.705  
2 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 6:02'29.229 51.524
3 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 6:01'54.436 2 Laps
4 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк
United Kingdom Пол ди Реста 		Oreca 07 LMP2 6:02'18.381 7 Laps
5 China Тун Хопинь
France Габриэль Обри
United Kingdom Уилл Стивенс 		Oreca 07 LMP2 6:02'42.533 7 Laps
6 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 6:01'38.296 8 Laps
7 France Николя Ляпьер
Switzerland Антонин Борга
Switzerland Александр Куани 		Oreca 07 LMP2 6:01'57.198 8 Laps
8 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Ник де Врис 		Oreca 07 LMP2 6:01'58.720 8 Laps
9 France Тома Лоран
Brazil Андре Негран
France Пьер Раг 		Alpine A470 LMP2 6:02'32.039 9 Laps
10 United States Марк Паттерсон
Japan Кента Ямашита
Denmark Андерс Фьордбах 		Oreca 07 LMP2 6:02'10.867 10 Laps
11 Italy Роберто Лакорте
Italy Андреа Беликки
Italy Джорджио Сернаджотто 		Dallara P217 LMP2 6:01'59.800 11 Laps
12 Sweden Хенрик Хедман
United Kingdom Бенджамин Хенли
United States Колин Браун 		Oreca 07 LMP2 6:02'19.047 12 Laps
13 Denmark Марко Сёренсен
Denmark Ники Тим 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 6:03'45.630 16 Laps
14 Denmark Микаэль Кристенсен
France Кевин Эстре 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 6:01'39.601 17 Laps
15 United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Алессандро Пьергвиди 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 6:01'47.544 17 Laps
16 United Kingdom Алекс Линн
Belgium Максим Мартен 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 6:02'00.827 17 Laps
17 Italy Давиде Ригон
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 6:03'15.966 17 Laps
18 Denmark Ян Магнуссен
Germany Майк Роккенфеллер 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 6:01'50.640 19 Laps
19 Turkey Салих Йолук
Ireland Чарльз Иствуд
United Kingdom Джонатан Адам 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 6:03'11.698 19 Laps
20 Canada Пол Далла-Лана
United Kingdom Даррен Тернер
United Kingdom Росс Ганн 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 6:03'15.369 19 Laps
21 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 6:03'29.081 19 Laps
22 Norway Эджидио Перфетти
Germany Лауренц Хёрр
Italy Маттео Кайроли 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 6:03'32.925 19 Laps
23 France Франсуа Перродо
France Эммануэль Коллар
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6:03'35.598 19 Laps
24 Germany Кристиан Рид
Italy Риккардо Пера
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 6:02'25.223 20 Laps
25 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Эндрю Уотсон
United Kingdom Бен Баркер 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 6:02'39.986 20 Laps
26 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6:01'54.536 21 Laps
27 United Kingdom Бонами Граймс
United Kingdom Джонни Моулем
United Kingdom Чарльз Холлингсуорт 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6:02'06.457 21 Laps
28 United States Брет Кёртис
Belgium Адриен де Линер
Austria Томас Прайнинг 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 6:02'41.040 21 Laps
29 Japan Мотоаки Ишикава
Monaco Оливье Беретта
Japan Кей Коццолино 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6:02'55.469 21 Laps
30 United States Бен Китинг
Brazil Фелипе Фрага
Netherlands Йерун Блекемолен 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 6:03'24.507 29 Laps
Полные результаты
Следующая новость
Мнение: концепция гиперкаров в Ле-Мане провалилась. Что будет делать Toyota?

Предыдущая новость

Мнение: концепция гиперкаров в Ле-Мане провалилась. Что будет делать Toyota?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WEC
Команды Rebellion Racing
Автор Сергей Иванов

База данных

Интерлагос

Интерлагос

22 февр. - 23 февр.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
сб 22 февр.
сб 22 февр.
17:00
08:00
Вторая тренировка
сб 22 февр.
сб 22 февр.
21:45
12:45
Первая квалификация
вс 23 февр.
сб 22 февр.
02:40
17:40
Вторая квалификация
вс 23 февр.
сб 22 февр.
03:10
18:10
Гонка
вс 23 февр.
вс 23 февр.
21:00
12:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

30 лет, а титулов нет. Как Риккардо, Боттас и Квят стали потерянным поколением

2
Формула 1

Технический брифинг: «дырявые» тормоза Mercedes W11

3
Формула 1

Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор

4
Формула 1

Стролл с нами надолго. Почитайте, что Лэнс ответил на вопросы болельщиков

5
WEC

Мнение: концепция гиперкаров в Ле-Мане провалилась. Что будет делать Toyota?

Последние видео

Шел третий час гонки. Этап WEC в Техасе пересек экватор 03:09
WEC

Шел третий час гонки. Этап WEC в Техасе пересек экватор

Старт гонки WEC-2020 в США 02:12
WEC

Старт гонки WEC-2020 в США

Столкновение бывших. Экс-пилоты Формулы 1 устроили аварию на гонке WEC в Техасе 01:04
WEC

Столкновение бывших. Экс-пилоты Формулы 1 устроили аварию на гонке WEC в Техасе

FIA WEC: 6 часов COTA - Густаво Менесес завоевал поул 01:01
WEC

FIA WEC: 6 часов COTA - Густаво Менесес завоевал поул

Гонки по-техасски. Чемпионат WEC вернулся в Штат одинокой звезды 01:05
WEC

Гонки по-техасски. Чемпионат WEC вернулся в Штат одинокой звезды

Самое важное:

Rebellion одержала вторую победу в сезоне чемпионата гонок на выносливость
WEC

Rebellion одержала вторую победу в сезоне чемпионата гонок на выносливость

Мнение: концепция гиперкаров в Ле-Мане провалилась. Что будет делать Toyota?
WEC

Мнение: концепция гиперкаров в Ле-Мане провалилась. Что будет делать Toyota?

В гонках на выносливость появилась проблема. Слишком много профессиональных пилотов
WEC

В гонках на выносливость появилась проблема. Слишком много профессиональных пилотов

Гонщики Rebellion в третий раз подряд завоевали поул на этапе WEC
WEC

Гонщики Rebellion в третий раз подряд завоевали поул на этапе WEC

Создатель Ruby on Rails ушел из гонок на выносливость посреди сезона
WEC

Создатель Ruby on Rails ушел из гонок на выносливость посреди сезона

Расписание

WEC
  • WEC
  • MotoGP
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.