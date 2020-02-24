Rebellion одержала вторую победу в сезоне чемпионата гонок на выносливость
Экипаж Бруно Сенны, Густаво Менесеса и Нормана Нано выиграли шестичасовую гонку в Остине
В американском Остине завершился пятый этап чемпионата гонок на выносливость WEC сезона 2019-2020 годов. Уверенную победу в абсолюте одержал экипаж команды Rebellion на негибридном спортпрототипе R13.
Пилоты гибридных машин Toyota? нагруженных согласно правилам балластом, призванном компенсировать их преимущество в скорости, не сумели бороться за победу. Уже к концу первого часа Себастьен Буэми отстал на 23 секунды, а к финишу гонки его напарники Брендон Хартли и Казуки Накаджима проиграли лидерам уже 51 секунду.
Третье место на подиуме также досталось экипажу Toyota в составе Майка Конвея, Комуи Кобаяши и Хосе Марии Лопеса. При этом они сохранили лидерство в общем зачете.
В зачете LMP2 победу одержал экипаж команды United Autosports в составе Пола ди Ресты, Фила Хэнсона и Филипе Альбукерка. При этом в начале гонки ди Реста провалился в конец пелотона, однако затем он и его напарники сумели прорваться на первое место.
В классе GTE Pro третью победу с сезоне одержал экипаж Марко Сёренсена и Ники Тима на Aston Martin. Они укрепили лидерство в своем классе, а также помогли Aston Matrin выйти в лидеры кубка производителей GT с преимуществом в 11 очков над Porsche.
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|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Время
|Отрыв
|1
| Бруно Сенна
Густаво Менесес
Норман Нато
|Rebellion R13
|LMP1
|6:01'37.705
|2
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|6:02'29.229
|51.524
|3
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|6:01'54.436
|2 Laps
|4
| Фил Хэнсон
Филипе Альбукерк
Пол ди Реста
|Oreca 07
|LMP2
|6:02'18.381
|7 Laps
|5
| Тун Хопинь
Габриэль Обри
Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|6:02'42.533
|7 Laps
|6
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Энтони Дэвидсон
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'38.296
|8 Laps
|7
| Николя Ляпьер
Антонин Борга
Александр Куани
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'57.198
|8 Laps
|8
| Фриц ван Эрд
Гидо ван дер Гарде
Ник де Врис
|Oreca 07
|LMP2
|6:01'58.720
|8 Laps
|9
| Тома Лоран
Андре Негран
Пьер Раг
|Alpine A470
|LMP2
|6:02'32.039
|9 Laps
|10
| Марк Паттерсон
Кента Ямашита
Андерс Фьордбах
|Oreca 07
|LMP2
|6:02'10.867
|10 Laps
|11
| Роберто Лакорте
Андреа Беликки
Джорджио Сернаджотто
|Dallara P217
|LMP2
|6:01'59.800
|11 Laps
|12
| Хенрик Хедман
Бенджамин Хенли
Колин Браун
|Oreca 07
|LMP2
|6:02'19.047
|12 Laps
|13
| Марко Сёренсен
Ники Тим
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|6:03'45.630
|16 Laps
|14
| Микаэль Кристенсен
Кевин Эстре
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|6:01'39.601
|17 Laps
|15
| Джеймс Каладо
Алессандро Пьергвиди
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|6:01'47.544
|17 Laps
|16
| Алекс Линн
Максим Мартен
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|6:02'00.827
|17 Laps
|17
| Давиде Ригон
Мигель Молина
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|6:03'15.966
|17 Laps
|18
| Ян Магнуссен
Майк Роккенфеллер
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|6:01'50.640
|19 Laps
|19
| Салих Йолук
Чарльз Иствуд
Джонатан Адам
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|6:03'11.698
|19 Laps
|20
| Пол Далла-Лана
Даррен Тернер
Росс Ганн
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|6:03'15.369
|19 Laps
|21
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|6:03'29.081
|19 Laps
|22
| Эджидио Перфетти
Лауренц Хёрр
Маттео Кайроли
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|6:03'32.925
|19 Laps
|23
| Франсуа Перродо
Эммануэль Коллар
Никлас Нильсен
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6:03'35.598
|19 Laps
|24
| Кристиан Рид
Риккардо Пера
Мэтт Кэмпбелл
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|6:02'25.223
|20 Laps
|25
| Майкл Уэйнрайт
Эндрю Уотсон
Бен Баркер
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|6:02'39.986
|20 Laps
|26
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6:01'54.536
|21 Laps
|27
| Бонами Граймс
Джонни Моулем
Чарльз Холлингсуорт
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6:02'06.457
|21 Laps
|28
| Брет Кёртис
Адриен де Линер
Томас Прайнинг
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|6:02'41.040
|21 Laps
|29
| Мотоаки Ишикава
Оливье Беретта
Кей Коццолино
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6:02'55.469
|21 Laps
|30
| Бен Китинг
Фелипе Фрага
Йерун Блекемолен
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|6:03'24.507
|29 Laps
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WEC
|Команды
|Rebellion Racing
|Автор
|Сергей Иванов
Rebellion одержала вторую победу в сезоне чемпионата гонок на выносливость
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|Сессия
|Дата
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|Содержание
|Первая тренировка
|
сб 22 февр.
сб 22 февр.
|
17:00
08:00
|
|Вторая тренировка
|
сб 22 февр.
сб 22 февр.
|
21:45
12:45
|
|Первая квалификация
|
вс 23 февр.
сб 22 февр.
|
02:40
17:40
|
|Вторая квалификация
|
вс 23 февр.
сб 22 февр.
|
03:10
18:10
|
|Гонка
|
вс 23 февр.
вс 23 февр.
|
21:00
12:00
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