Rebellion одержала вторую победу в сезоне чемпионата гонок на выносливость

В американском Остине завершился пятый этап чемпионата гонок на выносливость WEC сезона 2019-2020 годов. Уверенную победу в абсолюте одержал экипаж команды Rebellion на негибридном спортпрототипе R13.

Пилоты гибридных машин Toyota? нагруженных согласно правилам балластом, призванном компенсировать их преимущество в скорости, не сумели бороться за победу. Уже к концу первого часа Себастьен Буэми отстал на 23 секунды, а к финишу гонки его напарники Брендон Хартли и Казуки Накаджима проиграли лидерам уже 51 секунду.

Третье место на подиуме также досталось экипажу Toyota в составе Майка Конвея, Комуи Кобаяши и Хосе Марии Лопеса. При этом они сохранили лидерство в общем зачете.

В зачете LMP2 победу одержал экипаж команды United Autosports в составе Пола ди Ресты, Фила Хэнсона и Филипе Альбукерка. При этом в начале гонки ди Реста провалился в конец пелотона, однако затем он и его напарники сумели прорваться на первое место.

В классе GTE Pro третью победу с сезоне одержал экипаж Марко Сёренсена и Ники Тима на Aston Martin. Они укрепили лидерство в своем классе, а также помогли Aston Matrin выйти в лидеры кубка производителей GT с преимуществом в 11 очков над Porsche.