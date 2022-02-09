Профиль Квята появился на сайте WEC в составе G-Drive Racing

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Данные о самом успешном российском пилоте Ф1 обнаружили пользователи Reddit. Уфимцу присвоен самый высокий платиновый статус FIA.

На настоящий момент G-Drive Racing подтвердила участие в марафонском чемпионате мира WEC, который стартует в марте, но официально назвала лишь двух из трех своих гонщиков – австрийца Рене Биндера и австралийца Джеймса Аллена.

Даниил Квят никогда прежде не выступал в марафонских сериях, в 2021 года он был резервным пилотом Alpine F1 и регулярно участвовал в шинных тестах, но не имел гоночной программы.

Недавно в твиттере хоккейного клуба «Авангард» большой босс G-Drive Racing Александр Крылов пообещал «сенсационные новости» о команде, что косвенно подтверждает приглашение 27-летнего пилота.

Кроме чемпионата мира, G-Drive Racing выступит в 2022 году в Европейской серии Ле-Ман, но здесь состав ее экипажа известен уже давно – в него вошли тот же Аллен, а также Джон Фальб и Алекс Перони.

Кроме того, уже в этот уик-энд команда проведет две гонки стартующего сезона Азиатской серии Ле-Ман в Дубае, причем поедет в категории LMP3. Этап станет дебютным на таком уровне для 19-летнего экс-картингиста Вячеслава Гутака из Калининграда.