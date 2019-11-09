Поул на этапе WEC впервые в истории выиграла команда Rebellion

Густаво Менесес и Бруно Сенна показали лучшее время – из средний результат составил 1:45.892.

Таким образом впервые в истории WEC поул в абсолютном зачете достался не кому-то из заводских команд. С этапа в Бахрейне 2017 года, когда квалификацию выиграла Porsche, первыми неизменно становились представители Toyota – на этот раз у японцев только четвертая и пятая позиции, отставание от победителей составило 1,3 секунды.

Перед началом китайского этапа прототипы Toyota были ощутимо замедлены путем ограничения расхода энергии и топлива. Это сказалось на максимальной скорости, которая очень важна на длинных прямых шанхайской трассы.

Кроме тогоБрендон Хартли закрутился на трассе по ходу своего первого быстрого круга, что добавило проблем его экипажу, который и вовсе оказался в 2,3 секунды позади Rebellion.

На втором и третьем местах в протоколе расположились гонщики Team LNT, выступающие на Ginetta – они выиграли у Toyota одну десятую, показав почти одинаковое время. Экипаж Егора Оруджева уступил своим напарникам всего 0,017 секунды.

В LMP2 сильнейшими стали гонщики COOL Racing Николя Ляпьер и Антонин Борга, опередившие соперников из Jackie Chan Racing.

Победителями в обоих зачетах GT стали представители Porsche – заводской команды (хотя отставание Aston Martin составило 0,018 и 0,028 секунды) и Project 1 соответственно.

Результаты квалификации (LMP1 и LMP2):

Результаты квалификации (GTE Pro и GTE Am):