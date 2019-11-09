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WEC / Шанхай / Отчет о квалификации

Поул на этапе WEC впервые в истории выиграла команда Rebellion

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Поул на этапе WEC впервые в истории выиграла команда Rebellion
Автор:
, Ответственный редактор
9 нояб. 2019 г., 07:22

Экипажи на Toyota стали только четвертым и пятым по итогам субботней сессии китайского этапа, уступив Rebellion и Ginetta.

Густаво Менесес и Бруно Сенна показали лучшее время – из средний результат составил 1:45.892. 

Таким образом впервые в истории WEC поул в абсолютном зачете достался не кому-то из заводских команд. С этапа в Бахрейне 2017 года, когда квалификацию выиграла Porsche, первыми неизменно становились представители Toyota – на этот раз у японцев только четвертая и пятая позиции, отставание от победителей составило 1,3 секунды.

Перед началом китайского этапа прототипы Toyota были ощутимо замедлены путем ограничения расхода энергии и топлива. Это сказалось на максимальной скорости, которая очень важна на длинных прямых шанхайской трассы.  

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Кроме тогоБрендон Хартли закрутился на трассе по ходу своего первого быстрого круга, что добавило проблем его экипажу, который и вовсе оказался в 2,3 секунды позади Rebellion.

На втором и третьем местах в протоколе расположились гонщики Team LNT, выступающие на  Ginetta – они выиграли у Toyota одну десятую, показав почти одинаковое время. Экипаж Егора Оруджева уступил своим напарникам всего 0,017 секунды. 

В LMP2 сильнейшими стали гонщики COOL Racing Николя Ляпьер и Антонин Борга, опередившие соперников из Jackie Chan Racing. 

Победителями в обоих зачетах GT стали представители Porsche – заводской команды (хотя отставание Aston Martin составило 0,018 и 0,028 секунды) и Project 1 соответственно.

Результаты квалификации (LMP1 и LMP2):

Позиция Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 Brazil Бруно Сенна
United States Густаво Менесес
France Норман Нато 		Rebellion R13 LMP1 1'45.892  
2 United Kingdom Чарли Робертсон
United Kingdom Майкл Симпсон
United Kingdom Гай Смит 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 1'47.092 1.200
3 United Kingdom Джордан Кинг
United Kingdom Бенджамин Хенли
Russian Federation Егор Оруджев 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 1'47.109 1.217
4 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'47.235 1.343
5 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'48.180 2.288
6 France Николя Ляпьер
Switzerland Антонин Борга
Switzerland Александр Куани 		Oreca 07 LMP2 1'48.649 2.757
7 China Тун Хопинь
France Габриэль Обри
United Kingdom Уилл Стивенс 		Oreca 07 LMP2 1'48.775 2.883
8 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк
United Kingdom Пол ди Реста 		Oreca 07 LMP2 1'48.972 3.080
9 United States Марк Паттерсон
Japan Кента Ямашита
Denmark Андерс Фьордбах 		Oreca 07 LMP2 1'49.245 3.353
10 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 1'49.739 3.847
Полные результаты

Результаты квалификации (GTE Pro и GTE Am):

Позиция Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв Отставание
1 Denmark Микаэль Кристенсен
France Кевин Эстре 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'59.579    
2 Denmark Марко Сёренсен
Denmark Ники Тим 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 1'59.597 0.018 0.018
3 United Kingdom Алекс Линн
Belgium Максим Мартен 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 1'59.607 0.028 0.010
4 United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Алессандро Пьергвиди 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'59.687 0.108 0.080
5 Italy Давиде Ригон
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'00.067 0.488 0.380
6 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'00.224 0.645 0.157
7 Norway Эджидио Перфетти
Denmark Давид Хайнемайер Ханссон
Italy Маттео Кайроли 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'00.824 1.245 0.600
8 Canada Пол Далла-Лана
United Kingdom Даррен Тернер
United Kingdom Росс Ганн 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'01.528 1.949 0.704
9 Germany Кристиан Рид
Italy Риккардо Пера
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'01.655 2.076 0.127
10 Turkey Салих Йолук
Ireland Чарльз Иствуд
United Kingdom Джонатан Адам 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'02.192 2.613 0.537
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Об этой статье

Серия WEC
Этап Шанхай
Сессия Вторая квалификация
Пилоты Бруно Сенна , Густаво Менесес
Команды Rebellion Racing
Автор Александр Кабановский

База данных

Бахрейн

Бахрейн

12 дек. - 14 дек.
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