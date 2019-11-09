Поул на этапе WEC впервые в истории выиграла команда Rebellion
Экипажи на Toyota стали только четвертым и пятым по итогам субботней сессии китайского этапа, уступив Rebellion и Ginetta.
Густаво Менесес и Бруно Сенна показали лучшее время – из средний результат составил 1:45.892.
Таким образом впервые в истории WEC поул в абсолютном зачете достался не кому-то из заводских команд. С этапа в Бахрейне 2017 года, когда квалификацию выиграла Porsche, первыми неизменно становились представители Toyota – на этот раз у японцев только четвертая и пятая позиции, отставание от победителей составило 1,3 секунды.
Перед началом китайского этапа прототипы Toyota были ощутимо замедлены путем ограничения расхода энергии и топлива. Это сказалось на максимальной скорости, которая очень важна на длинных прямых шанхайской трассы.
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Кроме тогоБрендон Хартли закрутился на трассе по ходу своего первого быстрого круга, что добавило проблем его экипажу, который и вовсе оказался в 2,3 секунды позади Rebellion.
На втором и третьем местах в протоколе расположились гонщики Team LNT, выступающие на Ginetta – они выиграли у Toyota одну десятую, показав почти одинаковое время. Экипаж Егора Оруджева уступил своим напарникам всего 0,017 секунды.
В LMP2 сильнейшими стали гонщики COOL Racing Николя Ляпьер и Антонин Борга, опередившие соперников из Jackie Chan Racing.
Победителями в обоих зачетах GT стали представители Porsche – заводской команды (хотя отставание Aston Martin составило 0,018 и 0,028 секунды) и Project 1 соответственно.
Результаты квалификации (LMP1 и LMP2):
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
| Бруно Сенна
Густаво Менесес
Норман Нато
|Rebellion R13
|LMP1
|1'45.892
|2
| Чарли Робертсон
Майкл Симпсон
Гай Смит
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|1'47.092
|1.200
|3
| Джордан Кинг
Бенджамин Хенли
Егор Оруджев
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|1'47.109
|1.217
|4
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'47.235
|1.343
|5
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'48.180
|2.288
|6
| Николя Ляпьер
Антонин Борга
Александр Куани
|Oreca 07
|LMP2
|1'48.649
|2.757
|7
| Тун Хопинь
Габриэль Обри
Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|1'48.775
|2.883
|8
| Фил Хэнсон
Филипе Альбукерк
Пол ди Реста
|Oreca 07
|LMP2
|1'48.972
|3.080
|9
| Марк Паттерсон
Кента Ямашита
Андерс Фьордбах
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.245
|3.353
|10
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Энтони Дэвидсон
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.739
|3.847
|Полные результаты
Результаты квалификации (GTE Pro и GTE Am):
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|Отставание
|1
| Микаэль Кристенсен
Кевин Эстре
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'59.579
|2
| Марко Сёренсен
Ники Тим
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|1'59.597
|0.018
|0.018
|3
| Алекс Линн
Максим Мартен
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|1'59.607
|0.028
|0.010
|4
| Джеймс Каладо
Алессандро Пьергвиди
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'59.687
|0.108
|0.080
|5
| Давиде Ригон
Мигель Молина
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'00.067
|0.488
|0.380
|6
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'00.224
|0.645
|0.157
|7
| Эджидио Перфетти
Давид Хайнемайер Ханссон
Маттео Кайроли
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'00.824
|1.245
|0.600
|8
| Пол Далла-Лана
Даррен Тернер
Росс Ганн
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'01.528
|1.949
|0.704
|9
| Кристиан Рид
Риккардо Пера
Мэтт Кэмпбелл
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'01.655
|2.076
|0.127
|10
| Салих Йолук
Чарльз Иствуд
Джонатан Адам
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'02.192
|2.613
|0.537
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Шанхай
|Сессия
|Вторая квалификация
|Пилоты
|Бруно Сенна , Густаво Менесес
|Команды
|Rebellion Racing
|Автор
|Александр Кабановский
Поул на этапе WEC впервые в истории выиграла команда Rebellion
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