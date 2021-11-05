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WEC / Бахрейн Отчет о квалификации

Поул Кобаяши приблизил его экипаж к титулу чемпионов WEC

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, Ответственный редактор

Японский пилот стал лучшим в квалификации финального этапа сезона – теперь им с партнерами по экипажу нужно просто попасть в итоговую классификацию «8 часов Бахрейна»

Поул Кобаяши приблизил его экипаж к титулу чемпионов WEC

Победы в трех последних гонках, включая «24 часа Ле-Мана», вывели экипаж Toyota №7 в лидеры нынешнего сезона WEC – преимущество Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса над партнерами по Toyota достигло весомых 15 очков. 

По итогам пятничной квалификации Кобаяши добавил к ним еще одно – и теперь пилотам «семерки» достаточно просто проехать в гонке зачетную дистанцию, то есть 70% от количества кругов победителя. 

Так как в гиперкарах под конец чемпионата осталось всего три машины, лишь сход лидеров оставляет шансы на титул для Себастьена Буэми, Брендона Хартли и завершающего карьеру Казуки Накаджимы.

Хартли изо всех сил пытался отобрать поул, но в решающей попытке уступил времени Кобаяши три десятых. 

Гонщики Alpine привычно остались третьими, проиграв лучшему результату менее секунды.

Филипе Альбукере принес United Autosports первое место в зачете LMP2, тогда как лидеры сезона из WRT остались только десятыми. 

В GTE Pro изменение баланса сил уравняло по скорости Porsche и Ferrari. Кевин Эстр стал лучшим за рулем немецкой машины, но Джеймс Каладо уступил ему всего 0,160 секунды. Однако еще до начала квалификации Скудерия опротестовала решения FIA в отношении установленных ограничений – и теперь не вполне ясно, что будет дальше.

Сильнейшим в GTE Am стал Роберто Лакорте из команды Cetilar Racing на Ferrari.

Результаты квалификации (Гиперкары и LMP2):

Позиция # Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'46.250  
2 8 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'46.540 0.290
3 36 Brazil Андре Негран
France Николя Ляпьер
France Матье Ваксивьер 		Alpine A480 HYPERCAR 1'47.025 0.775
4 22 United Kingdom Фил Хэнсон
Switzerland Фабио Шерер
Portugal Филипе Альбукерк 		Oreca 07 LMP2 1'49.525 3.275
5 70 Esteban Garcia
France Лоик Дюваль
France Норман Нато 		Oreca 07 LMP2 1'49.819 3.569
6 38 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 1'49.910 3.660
7 29 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Йоб ван Эйтерт 		Oreca 07 LMP2 1'50.149 3.899
8 20 Denmark Деннис Андерсен
Denmark Андерс Фьордбах
Poland Роберт Кубица 		Oreca 07 LMP2 1'50.372 4.122
9 1 Colombia Татьяна Кальдерон
Germany София Флёрш
Netherlands Бейтске Виссер 		Oreca 07 LMP2 1'50.744 4.494
10 31 Netherlands Робин Фрейнс
Austria Фердинанд Габсбург
France Шарль Милези 		Oreca 07 LMP2 1'51.063 4.813
11 21 Sweden Хенрик Хедман
Colombia Хуан-Пабло Монтойя
United Kingdom Бенджамин Хенли 		Oreca 07 LMP2 1'51.134 4.884
12 28 Indonesia Шон Гелаэль
Belgium Стоффель Вандорн
United Kingdom Том Бломквист 		Oreca 07 LMP2 1'51.145 4.895
13 34 Poland Якуб Смеховски
Netherlands Ренгер ван дер Занде
United Kingdom Алекс Брандл 		Oreca 07 LMP2 1'51.187 4.937
14 44 Slovakia Миро Конопка
United Kingdom Оливер Калдуэлл
France Нельсон Панчатичи 		Oreca 07 LMP2 1'51.424 5.174
Полные результаты

Результаты квалификации (GTE Pro и Am):

Позиция # Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 92 France Кевин Эстре
Switzerland Нил Джани
Denmark Микаэль Кристенсен 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'56.041  
2 51 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'56.201 0.160
3 91 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц
France Фредерик Маковецки 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'56.541 0.500
4 52 Brazil Даниэль Серра
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'56.603 0.562
5 47 Italy Роберто Лакорте
Italy Джорджио Сернаджотто
Italy Антонио Фуоко 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.712 2.671
6 83 France Франсуа Перродо
Denmark Никлас Нильсен
Italy Алессио Ровера 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.759 2.718
7 85 Switzerland Рахель Фрей
Belgium Сара Бови
United Kingdom Кэтрин Легг 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.958 2.917
8 56 Norway Эджидио Перфетти
Italy Маттео Кайроли
Italy Риккардо Пера 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'58.989 2.948
9 33 United States Бен Китинг
Dylan Pereira
Brazil Фелипе Фрага 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.087 3.046
10 98 Canada Пол Далла-Лана
Brazil Аугусту Фарфус
Brazil Маркос Гомес 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'59.096 3.055
11 88 United Arab Emirates Халед Аль-Кубайси
Zimbabwe Аксиль Джеффрис
France Юлиен Жюльен 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.359 3.318
12 54 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'59.492 3.451
13 77 Germany Кристиан Рид
Australia Джексон Эванс
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 1'59.936 3.895
14 57 Takeshi Kimura
Denmark Миккель Мак
Scott Andrews		 Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'00.301 4.260
15 777 Japan Сатоши Хошино
Japan Томонобу Фудзии
United Kingdom Эндрю Уотсон 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'00.364 4.323
16 86 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Бен Баркер
United Kingdom Том Гэмбл Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'01.282 5.241
17 60 Italy Клаудио Скьявони
Italy Андреа Пиччини
Italy Маттео Крессони 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'01.941 5.900
Полные результаты

 

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