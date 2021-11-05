Поул Кобаяши приблизил его экипаж к титулу чемпионов WEC

Победы в трех последних гонках, включая «24 часа Ле-Мана», вывели экипаж Toyota №7 в лидеры нынешнего сезона WEC – преимущество Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса над партнерами по Toyota достигло весомых 15 очков.

По итогам пятничной квалификации Кобаяши добавил к ним еще одно – и теперь пилотам «семерки» достаточно просто проехать в гонке зачетную дистанцию, то есть 70% от количества кругов победителя.

Так как в гиперкарах под конец чемпионата осталось всего три машины, лишь сход лидеров оставляет шансы на титул для Себастьена Буэми, Брендона Хартли и завершающего карьеру Казуки Накаджимы.

Хартли изо всех сил пытался отобрать поул, но в решающей попытке уступил времени Кобаяши три десятых.

Гонщики Alpine привычно остались третьими, проиграв лучшему результату менее секунды.

Филипе Альбукере принес United Autosports первое место в зачете LMP2, тогда как лидеры сезона из WRT остались только десятыми.

В GTE Pro изменение баланса сил уравняло по скорости Porsche и Ferrari. Кевин Эстр стал лучшим за рулем немецкой машины, но Джеймс Каладо уступил ему всего 0,160 секунды. Однако еще до начала квалификации Скудерия опротестовала решения FIA в отношении установленных ограничений – и теперь не вполне ясно, что будет дальше.

Сильнейшим в GTE Am стал Роберто Лакорте из команды Cetilar Racing на Ferrari.

Результаты квалификации (Гиперкары и LMP2):

Результаты квалификации (GTE Pro и Am):