Поул Кобаяши приблизил его экипаж к титулу чемпионов WEC
Японский пилот стал лучшим в квалификации финального этапа сезона – теперь им с партнерами по экипажу нужно просто попасть в итоговую классификацию «8 часов Бахрейна»
Победы в трех последних гонках, включая «24 часа Ле-Мана», вывели экипаж Toyota №7 в лидеры нынешнего сезона WEC – преимущество Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе-Марии Лопеса над партнерами по Toyota достигло весомых 15 очков.
По итогам пятничной квалификации Кобаяши добавил к ним еще одно – и теперь пилотам «семерки» достаточно просто проехать в гонке зачетную дистанцию, то есть 70% от количества кругов победителя.
Так как в гиперкарах под конец чемпионата осталось всего три машины, лишь сход лидеров оставляет шансы на титул для Себастьена Буэми, Брендона Хартли и завершающего карьеру Казуки Накаджимы.
Хартли изо всех сил пытался отобрать поул, но в решающей попытке уступил времени Кобаяши три десятых.
Гонщики Alpine привычно остались третьими, проиграв лучшему результату менее секунды.
Филипе Альбукере принес United Autosports первое место в зачете LMP2, тогда как лидеры сезона из WRT остались только десятыми.
В GTE Pro изменение баланса сил уравняло по скорости Porsche и Ferrari. Кевин Эстр стал лучшим за рулем немецкой машины, но Джеймс Каладо уступил ему всего 0,160 секунды. Однако еще до начала квалификации Скудерия опротестовала решения FIA в отношении установленных ограничений – и теперь не вполне ясно, что будет дальше.
Сильнейшим в GTE Am стал Роберто Лакорте из команды Cetilar Racing на Ferrari.
Результаты квалификации (Гиперкары и LMP2):
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'46.250
|2
|8
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'46.540
|0.290
|3
|36
| Андре Негран
Николя Ляпьер
Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'47.025
|0.775
|4
|22
| Фил Хэнсон
Фабио Шерер
Филипе Альбукерк
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.525
|3.275
|5
|70
|Esteban Garcia
Лоик Дюваль
Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.819
|3.569
|6
|38
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Энтони Дэвидсон
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.910
|3.660
|7
|29
| Фриц ван Эрд
Гидо ван дер Гарде
Йоб ван Эйтерт
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.149
|3.899
|8
|20
| Деннис Андерсен
Андерс Фьордбах
Роберт Кубица
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.372
|4.122
|9
|1
| Татьяна Кальдерон
София Флёрш
Бейтске Виссер
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.744
|4.494
|10
|31
| Робин Фрейнс
Фердинанд Габсбург
Шарль Милези
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.063
|4.813
|11
|21
| Хенрик Хедман
Хуан-Пабло Монтойя
Бенджамин Хенли
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.134
|4.884
|12
|28
| Шон Гелаэль
Стоффель Вандорн
Том Бломквист
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.145
|4.895
|13
|34
| Якуб Смеховски
Ренгер ван дер Занде
Алекс Брандл
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.187
|4.937
|14
|44
| Миро Конопка
Оливер Калдуэлл
Нельсон Панчатичи
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.424
|5.174
|Полные результаты
Результаты квалификации (GTE Pro и Am):
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
|92
| Кевин Эстре
Нил Джани
Микаэль Кристенсен
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'56.041
|2
|51
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'56.201
|0.160
|3
|91
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
Фредерик Маковецки
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'56.541
|0.500
|4
|52
| Даниэль Серра
Мигель Молина
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'56.603
|0.562
|5
|47
| Роберто Лакорте
Джорджио Сернаджотто
Антонио Фуоко
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.712
|2.671
|6
|83
| Франсуа Перродо
Никлас Нильсен
Алессио Ровера
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.759
|2.718
|7
|85
| Рахель Фрей
Сара Бови
Кэтрин Легг
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.958
|2.917
|8
|56
| Эджидио Перфетти
Маттео Кайроли
Риккардо Пера
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'58.989
|2.948
|9
|33
| Бен Китинг
Dylan Pereira
Фелипе Фрага
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.087
|3.046
|10
|98
| Пол Далла-Лана
Аугусту Фарфус
Маркос Гомес
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'59.096
|3.055
|11
|88
| Халед Аль-Кубайси
Аксиль Джеффрис
Юлиен Жюльен
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.359
|3.318
|12
|54
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'59.492
|3.451
|13
|77
| Кристиан Рид
Джексон Эванс
Мэтт Кэмпбелл
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|1'59.936
|3.895
|14
|57
|Takeshi Kimura
Миккель Мак
Scott Andrews
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'00.301
|4.260
|15
|777
| Сатоши Хошино
Томонобу Фудзии
Эндрю Уотсон
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'00.364
|4.323
|16
|86
| Майкл Уэйнрайт
Бен Баркер
Том Гэмбл Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'01.282
|5.241
|17
|60
| Клаудио Скьявони
Андреа Пиччини
Маттео Крессони
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'01.941
|5.900
|Полные результаты
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