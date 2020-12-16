Porsche вернется в Ле-Ман с прототипом LMDh в 2023 году
Немецкая компания объявила о планах выступлений в марафонском чемпионате мира и серии IMSA
Porsche свернула программу LMP1 в 2017 году, трижды подряд завоевав титул в зачете производителей. Однако в компании давали понять, что всерьез думают о возвращении. В ночь со вторника на среду производитель сделал официальное заявление о начале работы над новой машиной категории LMDh.
Она была разработана организаторами чемпионатов WEC и IMSA. Базой выступят прототипы LMP2, а использовать новую технику можно будет в обеих сериях.
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Глава гоночных программ Porsche Паскаль Цурлинден подтвердил планы участия в двух чемпионатах и дебют в «24 часах Дайтоны» в январе 2023 года.
Тизер машины Porsche Motorsport в классе LMDh
Фото: Porsche Motorsport
Ранее о планах выступать в LMDh объявили в Audi. Таким образом. два немецких производителя избрали формально «младший» зачет прототипов WEC, тогда как Peugeot обещает присоединиться к Toyota в «старших» Гиперкарах.
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По словам Цурлиндена, выбор в пользу LMDh объясняется сочетанием причин, но прежде всего дело в том, что «эта концепция полностью убедила марку»
Гоночный босс Porsche привел в пример аналогичный по своему подходу класс DP (Daytona Prototype), который сейчас пользуется большим успехом в IMSA.
«Лучше всего взглянуть на Daytona Prototype, – объяснил он. – Там потрясающие гонки на очень высоком уровне, но при том за вполне разумные деньги.
Концепция LMDh позволит Porsche демонстрировать ДНК бренда, сутью которой являются гонки на выносливость. Мы сможем выступать в двух чемпионатах и важнейших марафонских гонках планеты с одной и той же машиной».
В Porsche подчеркнули, что на выбор категории во многом повлиял именно вопрос стоимости проекта, так как лишних средств сейчас ни у кого нет.
Тизер машины Porsche Motorsport в классе LMDh
Фото: Porsche Motorsport
Несмотря на показанные изображения будущего прототипа, Цурлинден подчеркнул, что его технические детали пока находятся в стадии проработки.
Компании предстоит договориться с одним из четырех лицензированных производителей шасси – ORECA, Ligier, Dallara или Multimatic – и самостоятельно создать двигатель.
В Porsche не раскрыли никаких деталей о том, когда можно ожидать первых тестов новой машины.
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Об этой статье
|Серия
|24 часа Ле-Мана , IMSA , WEC
|Автор
|Гэри Уоткинс