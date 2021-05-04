Знаменитый американский коллектив Penske станет заводской командой Porsche в гонках на выносливость. Об этом сегодня официально объявила немецкая марка.

Напомним, в планах Porsche построить автомобиль категории LMDh, который сможет бороться за победы в абсолютном зачете чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и американской серии IMSA. На трассы автомобиль должен выйти в 2023 году. Казалось бы, сравнительно недавно у немецкой марки была самостоятельно сформированная команда в гонках на выносливость, которая трижды подряд (в 2015-2017 годах) стала чемпионом мира. Однако большинство сотрудников той команды сейчас задействованы в проекте выступлений Porsche в Формуле Е – и партнерство с Penske в такой ситуации выглядит более чем логичным.

У Porsche и Penske уже есть успешный опыт сотрудничества. В 2006-2008 годах американская команда использовала прототипы Porsche RS Spyder для выступлений в чемпионате ALMS. Трижды подряд это принесло коллективу титулы в категории LMP2, при этом в нескольких гонках экипажи Penske одержали победы в абсолютном зачете.