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WEC Новость

Porsche сделает Penske заводской командой в гонках на выносливость

Автор:
, Главный редактор

У немецкой марки и американской команды уже есть опыт более чем успешного сотрудничества

Porsche сделает Penske заводской командой в гонках на выносливость

Знаменитый американский коллектив Penske станет заводской командой Porsche в гонках на выносливость. Об этом сегодня официально объявила немецкая марка. 

Напомним, в планах Porsche построить автомобиль категории LMDh, который сможет бороться за победы в абсолютном зачете чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и американской серии IMSA. На трассы автомобиль должен выйти в 2023 году. Казалось бы, сравнительно недавно у немецкой марки была самостоятельно сформированная команда в гонках на выносливость, которая трижды подряд (в 2015-2017 годах) стала чемпионом мира. Однако большинство сотрудников той команды сейчас задействованы в проекте выступлений Porsche в Формуле Е – и партнерство с Penske в такой ситуации выглядит более чем логичным.

У Porsche и Penske уже есть успешный опыт сотрудничества. В 2006-2008 годах американская команда использовала прототипы Porsche RS Spyder для выступлений в чемпионате ALMS. Трижды подряд это принесло коллективу титулы в категории LMP2, при этом в нескольких гонках экипажи Penske одержали победы в абсолютном зачете.

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Toyota выиграла «6 часов Спа» - первую гонку в истории гиперкаров

Предыдущая новость

Toyota выиграла «6 часов Спа» - первую гонку в истории гиперкаров
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Об этой статье

Серия WEC
Команды Porsche Team , Team Penske
Автор Кирилл Качнов

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