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WEC Новости

Porsche показала машину для «Ле-Мана» и назвала гонщиков

Автор:
, журналист (Global)
Соавтор:
Хайко Штрицке

Немецкая компания опубликовала первые изображения прототипа категории LMDh. За руль этой машины сядет экс-пилот Ф1 Фелипе Наср

Porsche показала машину для «Ле-Мана» и назвала гонщиков

Porsche представила свою гоночную программу на 2022 год, из которой стали известны подробности подготовки компании к возвращению в топовый класс марафонских гонок. Дебют новой машины состоится в сезоне-2023, а будущий год будет посвящен подготовке к выступлениям. 

Для этого в состав заводских гонщиков концерна включили Фелипе Насра, который в 2015-16 годах стартовал за Sauber в Ф1, и Дэйна Кэмерона – они займутся работой с новинкой в рамках совмеcтного проекта Porsche и команды Penske. Программа будущих выступлений включает как чемпионат мира WEC, так и американскую серию IMSA – благо, формат LMDh, основанный на шасси LMP2, подходит для обоих.

Наср в прошедшем сезоне завоевал уже второй чемпионский титул в IMSA, а Кэмерон выступал в этом чемпионате за Penske в 2018-20 годах и стал сильнейшим в 2019-м в экипаже с Хуаном-Пабло Монтойей.

Фелипе Наср, Porsche Motorsport
Фелипе Наср, Porsche Motorsport
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Фотограф: Porsche Motorsport

Дэйн Кэмерон, Porsche Motorsport
Дэйн Кэмерон, Porsche Motorsport
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Фотограф: Porsche Motorsport

Также были опубликованы первые изображения новой машины – по ним сложно сказать, реальные это кадры или высококачественные рендеры, но они показывают прототип только сзади. Название новинки остается неизвестным.

Обращает на себя внимание полоски светодиодных огней по кромке диффузора и в задней части торцевых пластин антикрыла. 

Крупный «плавник» в задней части корпуса должен добавить машине стабильности на прямых, при этом, в отличие от бывших машин LMP1, форма его верхнего края не является горизонтальной, образуя впадину после кокпита. В последний раз такое решение использовала Peugeot на модели 908 в 2011 году.

Ожидается, что обкатка прототипа состоится еще до конца 2021 года, а с января 2022-го стартуют полноценные тесты. Так как машина будет продаваться клиентским командам, их представители смогут принять участие в подготовительной работе. 

По правилам LMDh производитель вправе сам разрабатывать силовую установку и при желании вправе дополнять ее стандартной гибридной системой Bosch – в Porschr подтвердили, что намерены использовать ее. 

Из других новостей, озвученных на презентации, стало известно, что Нил Джани покинет заводскую команду GT, но останется в структурах Porsche. В экипаже с Кевином Эстре швейцарца заменит Микаэль Кристенсен. Кроме того, Паскаль Верляйн и Андре Лоттерер продолжат выступать за немецкую марку в Формуле Е.

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Фотограф: Porsche Motorsport

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Первые изображения Porsche LMDh команды Porsche Penske Motorsport
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Фотограф: Porsche Motorsport

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