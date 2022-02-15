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WEC Новости

Porsche показала фары машины для «Ле-Мана»

Новый болид выйдет на старт в 2023 году

Porsche показала фары машины для «Ле-Мана»
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Компания Porsche поделилась первым изображением с испытаний нового прототипа класса LMDh, который со следующего года сможет принять участие как в американской гоночной серии IMSA, так и в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, включая самый престижный этап «24 часа Ле-Мана».

Это первый раз, когда мы видим фотографию нового прототипа Porsche спереди. Впрочем, в условиях строго регламента машины LMDh не будут сильно отличаться друг от друга. А вот то, что Porsche будет использовать мотор V8, уже известно. Этот же двигатель на своих прототипах сможет использовать Audi.

Конкурировать Porsche предстоит как с прототипами LMDh, включая марки BMW, Acura и Cadillac, так и с гиперкарами WEC. Среди последних будет и новый гиперкар Peugeot 9x8, который также проходит испытания. Недавно руководство Peugeot заявило, что машина, возможно, будет готова уже к «24 Ле-Мана этого года».

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