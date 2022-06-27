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На прошлой неделе немецкий автопроизводитель представил машину, с которой будет бороться за в марафонском чемпионате мира и американской серии IMSA в рамках совместной программы с командой Penske.

Изначально дебют Porsche 963 был намечен на январскую суточную гонку в Дайтоне в 2023 году. Но позже стало известно, что новинка может выйти на старт даже раньше – уже этой осенью на финальном этапе WEC в Сахире.

Об этом гоночный босс Porsche Томас Лауденбах рассказал на Фестивале скорости в Гудвуде, где «963-я» участвовала в демонстрационных заездах.

«Самые лучшие тесты для всех – для машины, команды, для всего – это гонка, – объяснил Лауденбах Motorsport.com. – Потому мы собираемся в Бахрейн, но только если в этом будет смысл. Если до этого получится достичь прогресса в работе с машиной и выстраивании команды. Я не могу говорить об официальном подтверждении, но наша цель именно в этом».

Спорткар уже преодолел на тестах около 8000 км – это меньше, чем было запланировано к этому моменту.

8-10 июля на ближайшем этапе WEC состоится дебют еще одной знаковой машины – гиперкара Peugeot 9x8.

Porsche 963 Фото: Porsche