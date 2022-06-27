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WEC Новость

Porsche нацелилась вывести новую модель 963 на старт гонки уже в 2022-м

Если спорткар категории LMDh хорошо покажет себя на тестах, то есть вероятность его участия в ноябрьской гонке чемпионата WEC в Бахрейне

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Porsche нацелилась вывести новую модель 963 на старт гонки уже в 2022-м
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На прошлой неделе немецкий автопроизводитель представил машину, с которой будет бороться за в марафонском чемпионате мира и американской серии IMSA в рамках совместной программы с командой Penske. 

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Изначально дебют Porsche 963 был намечен на январскую суточную гонку в Дайтоне в 2023 году. Но позже стало известно, что новинка может выйти на старт даже раньше – уже этой осенью на финальном этапе WEC в Сахире.  

Об этом гоночный босс Porsche Томас Лауденбах рассказал на Фестивале скорости в Гудвуде, где «963-я» участвовала в демонстрационных заездах. 

«Самые лучшие тесты для всех – для машины, команды, для всего – это гонка, – объяснил Лауденбах Motorsport.com. – Потому мы собираемся в Бахрейн, но только если в этом будет смысл. Если до этого получится достичь прогресса в работе с машиной и выстраивании команды. Я не могу говорить об официальном подтверждении, но наша цель именно в этом».

Спорткар уже преодолел на тестах около 8000 км – это меньше, чем было запланировано к этому моменту. 

8-10 июля на ближайшем этапе WEC состоится дебют еще одной знаковой машины – гиперкара Peugeot 9x8.

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Porsche 963

Porsche 963

Фото: Porsche

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