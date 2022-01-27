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WEC Новости

Porsche и Audi не будут делать новый мотор для «Ле-Мана»

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Производители воспользуются серийным двигателем внутреннего сгорания

Porsche и Audi не будут делать новый мотор для «Ле-Мана»
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На прототипах LMDh марок Porsche и Audi, которые дебютируют в чемпионатах гонок на выносливость WEC и IMSA в 2023 году, будут стоять гибридные силовые установки на основе двигателей от серийных автомобилей. Создавать отдельные гоночные моторы команды не будут.

Речь идет о двигателях Porsche схемы V8. Такие сейчас ставят на кроссоверы Cayenne и представительские лифтбеки Panamera. В гражданских версиях их объем составляет 4,0 литра, но для гонок он может быть незначительно изменен.

В Porsche считают, что их гражданские двигатели внутреннего сгорания уже сейчас обладают необходимым сочетанием веса, мощности и надежности, так что постройка отдельных моторов для гонок не требуется.

Двигатели будут снабжены двойным турбонаддувом. Кроме того, в соответствии с регламентом LMDh, они станут частью гибридных силовых установок, то есть суммарная отдача в любом случае окажется больше, чем на дорожных машинах.

Несмотря на то, что речь идет именно о двигателях Porsche, в Audi будут использовать их же. Напомним, что обе марки входят в группу Volkswagen.

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