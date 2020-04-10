Пилот WEC готов помочь медикам 115-ю самолетами
С очередной инициативой, которая может содействовать победе над эпидемией, выступил серебряный призер «24 часов Ле-Мана»
Швейцарец Томас Флор – постоянный участник чемпионата мира по гонкам на выносливость – предложил медицинским учреждениям воспользоваться помощью основанной им авиакомпании Vistajet.
Vistajet управляет флотом бизнес-джетов – и Флор предложил использовать рейсы, которые самолеты совершают без пассажиров, для перевозки врачей и медицинского оборудования. Предложение может выглядеть как попытка сделать себе бесплатную рекламу – однако компания владеет 115-ю самолетами, количество технических рейсов у которых может быть достаточно большим.
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В последние годы Флор участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость, выступая на автомобиле Ferrari в классе GTE-Am. В 2018 году в экипаже с Джанкарло Физикеллой и Франческо Кастеллаччи швейцарец занял второе место в «24 часах Ле-Мана».
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Пилоты
|Томас Флор
|Автор
|Кирилл Качнов
Пилот WEC готов помочь медикам 115-ю самолетами
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