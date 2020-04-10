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Пилот WEC готов помочь медикам 115-ю самолетами

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Пилот WEC готов помочь медикам 115-ю самолетами
Автор:
, Главный редактор
10 апр. 2020 г., 08:18

С очередной инициативой, которая может содействовать победе над эпидемией, выступил серебряный призер «24 часов Ле-Мана»

Швейцарец Томас Флор – постоянный участник чемпионата мира по гонкам на выносливость – предложил медицинским учреждениям воспользоваться помощью основанной им авиакомпании Vistajet.

Vistajet управляет флотом бизнес-джетов – и Флор предложил использовать рейсы, которые самолеты совершают без пассажиров, для перевозки врачей и медицинского оборудования. Предложение может выглядеть как попытка сделать себе бесплатную рекламу – однако компания владеет 115-ю самолетами, количество технических рейсов у которых может быть достаточно большим.

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В последние годы Флор участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость, выступая на автомобиле Ferrari в классе GTE-Am. В 2018 году в экипаже с Джанкарло Физикеллой и Франческо Кастеллаччи швейцарец занял второе место в «24 часах Ле-Мана».

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Об этой статье

Серия WEC
Пилоты Томас Флор
Автор Кирилл Качнов

База данных

Спа-Франкоршам

Спа-Франкоршам

13 авг. - 15 авг.
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