Пилот WEC готов помочь медикам 115-ю самолетами

Швейцарец Томас Флор – постоянный участник чемпионата мира по гонкам на выносливость – предложил медицинским учреждениям воспользоваться помощью основанной им авиакомпании Vistajet.

Vistajet управляет флотом бизнес-джетов – и Флор предложил использовать рейсы, которые самолеты совершают без пассажиров, для перевозки врачей и медицинского оборудования. Предложение может выглядеть как попытка сделать себе бесплатную рекламу – однако компания владеет 115-ю самолетами, количество технических рейсов у которых может быть достаточно большим.

В последние годы Флор участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость, выступая на автомобиле Ferrari в классе GTE-Am. В 2018 году в экипаже с Джанкарло Физикеллой и Франческо Кастеллаччи швейцарец занял второе место в «24 часах Ле-Мана».