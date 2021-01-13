Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC

Датчанин Кевин Магнуссен может перебраться в чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC в 2022 году. По данным французского издания AutoHebdo, Магнуссеном интересуется Peugeot, которая вернется в WEC в 2022-м с новым гиперкаром.

Магнуссен покинул Формулу 1 в 2020 году, не получив нового контракта в Haas. Нынешний год пилот проведет в США, где будет выступать в серии IMSA WeatherTech SportsCar Championship за команду Chip Ganassi Racing.

Кроме Магнуссена кандидатами на места в Peugeot называют экс-пилотов Ф1 Жана-Эрика Верня и Пола ди Ресту.