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Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC

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Peugeot заинтересовалась кандидатурой Магнуссена для WEC
Автор:
, редактор

Кевин пользуется спросом после ухода из Ф1

Датчанин Кевин Магнуссен может перебраться в чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC в 2022 году. По данным французского издания AutoHebdo, Магнуссеном интересуется Peugeot, которая вернется в WEC в 2022-м с новым гиперкаром.

Магнуссен покинул Формулу 1 в 2020 году, не получив нового контракта в Haas. Нынешний год пилот проведет в США, где будет выступать в серии IMSA WeatherTech SportsCar Championship за команду Chip Ganassi Racing.

Кроме Магнуссена кандидатами на места в Peugeot называют экс-пилотов Ф1 Жана-Эрика Верня и Пола ди Ресту. 

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Об этой статье

Серия WEC
Пилоты Кевин Магнуссен
Автор Иван Матушкин

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