Peugeot вернется в WEC и Ле-Ман в 2022 году

Марка Peugeot в среду распространила официальное заявление о возвращении в гонки на выносливость. В нем сказано, что исполнительный комитет PSA Group изучил предложение PSA Motorsport, поддержанное брендом Peugeot, о запуске спортивной программы в WEC.

Принять положительное решение концерн побудила перспектива сильного снижения затрат в рамках нового регламента (и появления нового класса т.н. гиперкаров). Сообщается, что детали программы будут уточнены в начале 2020 года.

Таким образом, Peugeot вернется в марафонские гонки спустя 11 лет после того, как внезапно свернула аналогичную программу в рамках турнира ILMC, позже эволюционировавшего в чемпионат WEC. Команда дважды побеждала в этом турнире – в 2010 и 2011 году.

Последнюю победу в «24 часах Ле-Мана» французская марка одержала в 2009 году с экипажем Дэвида Брэбэма, Марка Жене и Александра Вурца, пилотировавшим прототип Peugeot 908 HDi.