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WEC / Новость

Peugeot вернется в WEC и Ле-Ман в 2022 году

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Peugeot вернется в WEC и Ле-Ман в 2022 году
Автор:
13 нояб. 2019 г., 13:47

Группа PSA объявила, что утвердила спортивную программу, в рамках которой Peugeot вернется в чемпионат мира по гонкам на выносливость к 2022 году.

Марка Peugeot в среду распространила официальное заявление о возвращении в гонки на выносливость. В нем сказано, что исполнительный комитет PSA Group изучил предложение PSA Motorsport, поддержанное брендом Peugeot, о запуске спортивной программы в WEC.

Принять положительное решение концерн побудила перспектива сильного снижения затрат в рамках нового регламента (и появления нового класса т.н. гиперкаров). Сообщается, что детали программы будут уточнены в начале 2020 года.

Таким образом, Peugeot вернется в марафонские гонки спустя 11 лет после того, как внезапно свернула аналогичную программу в рамках турнира ILMC, позже эволюционировавшего в чемпионат WEC. Команда дважды побеждала в этом турнире – в 2010 и 2011 году.

Последнюю победу в «24 часах Ле-Мана» французская марка одержала в 2009 году с экипажем  Дэвида Брэбэма, Марка Жене и Александра Вурца, пилотировавшим прототип Peugeot 908 HDi.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Автор Денис Буденков

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Бахрейн

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