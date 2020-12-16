Peugeot раскрыла технические детали будущего Гиперкара

Компания Peugeot продолжает работу над Гиперкаром, с которым уже скоро придет в гонки на выносливость. В среду стало известно, какую именно силовую установку инженеры выбрали для новой машины.

Это мотор V6 объемом 2,6 литра с двумя турбинами, который будет развивать 680 л.с. Ему предстоит работать в паре с электромотором мощностью 200 кВт (272 л.с.), причем последний будет связан только с передними колесами.

Двигатель разместят позади гонщика, его масса составит 165 кг. Силовая установка общей мощностью 500 кВт получила название Peugeot Hybrid4.

«Архитектуру мотора определили новые правила, – цитирует пресс-служба главного моториста Peugeot Sport Франсуа Кудрэна. – Изначально мы исследовали вариант с одной турбиной, о он не позволял достичь наших целей с точки зрения центра масс.

Вариант с V6 твин-турбо оказался наилучшим компромиссом между технологиями, весом, архитекрурой, надежностью и мощностью».

Полноприводный Гиперкар Peugeot получит семискоростную коробку передач, в гибридной части задействуют разработанную совместно с Total литий-ионную батарею большой мощности. Она будет расположена в карбоновом кожухе под топливным баком.

Технология такова, что ее можно будет зарядить на 100% перед стартом гонки, а на трассе будет получать заряд от системы KERS на торможениях, сохраняя полную эффективность по ходу всех 24 часов.

«Энергия от батареи поступает на мотор-генератор через очень компактный преобразователь с теплообменником последнего поколения, – объяснил Кудрэн. – Это позволяет использовать максимальную энергию, которая способна вырабатывать батарея. Процесс контролируется электроникой, управляемой новейшим программным обеспечением.

Мы используем опыт, накопленный Peugeot-Citroen в WRC и Формуле Е для управления энергетическими системами».

В теории новый Гиперкар сможет развивать максимальную мощность до 700 кВт, тогда как регламент ограничивает ее планкой в 500 кВт. Также запрещено использование электроэнегрии, пока машина не разогналась до 120 км/ч, за исключением движения по пит-лейну.

Чтобы получать от силовой установки максимум, в Peugeot планируют модулировать мощность двигателя внутреннего сгорания: установить базовую величину на 300 кВт (408 л.с.) и на дистанции повышать ее в зависимости от уровня заряда батареи. Если в какой-то момент она полностью разрядится, бензиновый мотор сможет сам развивать максимально допустимые 500 кВт.