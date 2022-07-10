Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Фото: первые тесты гиперкара Ferrari для «Ле-Мана»
WEC / Монца Отчет о гонке

Peugeot провалила дебют в WEC, Alpine и Toyota столкнулись

Гонка «6 часов Монцы» получилась богатой на события и закончилась второй в сезоне победой старого прототипа Alpine, который обогнал все гиперкары

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Peugeot провалила дебют в WEC, Alpine и Toyota столкнулись
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Спустя всего месяц после «24 часов Ле-Мана» марафонская серия WEC продолжила свой сезон в пригороде Милана. Именно эту гонку выбрали в компании Peugeot для долгожданного дебюта модели 9X8.

Правда, уже в квалификации на одной из «бесхвостых» машин отказала электроника, зато экипаж второй показал пятое время, уступив менее двух секунд поулу Glickenhaus.

Но гоночный дебют 9Х8 вышел комом – гиперкары не могли угнаться за конкурентами, один сломался спустя всего полчаса после старта, второй продержался три с небольшим часа.   

Peugeot 9X8 #94 команды Peugeot Totalenergies: Лоик Дюваль, Густаво Менесес, Джеймс Росситер

Peugeot 9X8 #94 команды Peugeot Totalenergies: Лоик Дюваль, Густаво Менесес, Джеймс Росситер

Фото: Morgese / Gandolfi

Не добились успеха и гонщики Glickenhaus – на американской машине отказала турбина. 

Потому спор за победу привычно свелся к борьбе пары Toyota и прототипа Alpine из давно, казалось бы, забытой категории LMP1. 

Это противостояние протекало остро и закончилось столкновением на стартовой прямой, но даже оно не помешало лидерам сезона Матье Ваксивьеру, Николя Ляпьеру и Андре Неграну принести Alpine вторую победу в сезоне.

Лучший экипаж Toyota уступил им менее трех секунд, а второй, получивший штраф за ту самую аварию, отстал после ремонта и отбытия наказания куда сильнее. 

В зачете LMP2 сильнейшей стала команда RealTeam by WRT, в GTE Pro все шло к домашней победе Ferrari, но необходимость провести пит-стоп на последних минутах позволила впервые с 2015 года состояться победе Corvette – сильнейшими стали Томми Милнер и Ник Тэнди. 

Chevrolet Corvette C8.R №64 команды Corvette Racing: Томми Милнер, Ник Тэнди

Chevrolet Corvette C8.R №64 команды Corvette Racing: Томми Милнер, Ник Тэнди

Фото: Паоло Беллетти

Главным событием гонки  зачете GTE Pro стала серьезная авария Энрике Шавеша (на видео ниже). Из-за отказа тормозов Aston Martin португальского пилота подскочил на поребрике и перевернулся в «эске» Рожда. Сам спортсмен не пострадал.  

Сезон WEC продолжится в начале сентября в Японии. 

Результаты «6 часов Монцы»

Позиция Гонщики Машина Класс Круги Время Отрыв
1 Brazil Андре Негран France Николя Ляпьер France Матье Ваксивьер Alpine A480 HYPERCAR 194 6:00'47.738  
2 Switzerland Себастьен Буэми New Zealand Брендон Хартли Japan Рио Хиракава Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 194 6:00'50.500 2.762
3 United Kingdom Майк Конвей Japan Камуи Кобаяши Argentina Хосе Мария Лопес Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 192 6:01'01.526 2 Laps
4 Portugal Руи Андраде Austria Фердинанд Габсбург France Норман Нато Oreca 07 LMP2 188 6:01'31.651 6 Laps
5 Mexico Роберто Гонсалес Portugal Антониу Феликс да Кошта United Kingdom Уилл Стивенс Oreca 07 LMP2 188 6:01'43.533 6 Laps
6 Switzerland Нико Мюллер Ireland Райан Каллен France Себастьен Бурдэ Oreca 07 LMP2 188 6:01'43.917 6 Laps
7 Poland Якуб Смеховски United Kingdom Алекс Брандл Mexico Эстебан Гутьеррес Oreca 07 LMP2 188 6:01'52.569 6 Laps
8 United Kingdom Алекс Линн United Kingdom Оливер Джарвис Josh Pierson Oreca 07 LMP2 188 6:02'06.769 6 Laps
9 Poland Роберт Кубица Switzerland Луи Делетраз Italy Лоренцо Коломбо Oreca 07 LMP2 188 6:02'18.683 6 Laps
10 Thomas Steven Australia Джеймс Аллен Austria Рене Биндер Oreca 07 LMP2 187 6:01'04.952 7 Laps
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Связанное видео

Фото: первые тесты гиперкара Ferrari для «Ле-Мана»
Предыдущая новость

Фото: первые тесты гиперкара Ferrari для «Ле-Мана»
Рахит Тукрал Больше от
Рахит Тукрал
Фото: BMW показала спорткар LMDh для гонок на выносливость
24 часа Ле-Мана

Фото: BMW показала спорткар LMDh для гонок на выносливость

Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2023 года
Дакар

Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2023 года

Peugeot раскрыла внешность гиперкара 9X8 для «Ле-Мана»
24 часа Ле-Мана

Peugeot раскрыла внешность гиперкара 9X8 для «Ле-Мана»

Самое важное:

Peugeot провалила дебют в WEC, Alpine и Toyota столкнулись
WEC WEC

Peugeot провалила дебют в WEC, Alpine и Toyota столкнулись

Фото: первые тесты гиперкара Ferrari для «Ле-Мана»
WEC WEC

Фото: первые тесты гиперкара Ferrari для «Ле-Мана»

Porsche нацелилась вывести новую модель 963 на старт гонки уже в 2022-м
WEC WEC

Porsche нацелилась вывести новую модель 963 на старт гонки уже в 2022-м

Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии
Формула E Формула E

Самый старший пилот Формулы Е объявил об уходе из серии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.