Peugeot провалила дебют в WEC, Alpine и Toyota столкнулись

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Спустя всего месяц после «24 часов Ле-Мана» марафонская серия WEC продолжила свой сезон в пригороде Милана. Именно эту гонку выбрали в компании Peugeot для долгожданного дебюта модели 9X8.

Правда, уже в квалификации на одной из «бесхвостых» машин отказала электроника, зато экипаж второй показал пятое время, уступив менее двух секунд поулу Glickenhaus.

Но гоночный дебют 9Х8 вышел комом – гиперкары не могли угнаться за конкурентами, один сломался спустя всего полчаса после старта, второй продержался три с небольшим часа.

Peugeot 9X8 #94 команды Peugeot Totalenergies: Лоик Дюваль, Густаво Менесес, Джеймс Росситер Фото: Morgese / Gandolfi

Не добились успеха и гонщики Glickenhaus – на американской машине отказала турбина.

Потому спор за победу привычно свелся к борьбе пары Toyota и прототипа Alpine из давно, казалось бы, забытой категории LMP1.

Это противостояние протекало остро и закончилось столкновением на стартовой прямой, но даже оно не помешало лидерам сезона Матье Ваксивьеру, Николя Ляпьеру и Андре Неграну принести Alpine вторую победу в сезоне.

Лучший экипаж Toyota уступил им менее трех секунд, а второй, получивший штраф за ту самую аварию, отстал после ремонта и отбытия наказания куда сильнее.

В зачете LMP2 сильнейшей стала команда RealTeam by WRT, в GTE Pro все шло к домашней победе Ferrari, но необходимость провести пит-стоп на последних минутах позволила впервые с 2015 года состояться победе Corvette – сильнейшими стали Томми Милнер и Ник Тэнди.

Chevrolet Corvette C8.R №64 команды Corvette Racing: Томми Милнер, Ник Тэнди Фото: Паоло Беллетти

Главным событием гонки зачете GTE Pro стала серьезная авария Энрике Шавеша (на видео ниже). Из-за отказа тормозов Aston Martin португальского пилота подскочил на поребрике и перевернулся в «эске» Рожда. Сам спортсмен не пострадал.

Сезон WEC продолжится в начале сентября в Японии.

Результаты «6 часов Монцы»