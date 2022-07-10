Peugeot провалила дебют в WEC, Alpine и Toyota столкнулись
Гонка «6 часов Монцы» получилась богатой на события и закончилась второй в сезоне победой старого прототипа Alpine, который обогнал все гиперкары
Спустя всего месяц после «24 часов Ле-Мана» марафонская серия WEC продолжила свой сезон в пригороде Милана. Именно эту гонку выбрали в компании Peugeot для долгожданного дебюта модели 9X8.
Правда, уже в квалификации на одной из «бесхвостых» машин отказала электроника, зато экипаж второй показал пятое время, уступив менее двух секунд поулу Glickenhaus.
Но гоночный дебют 9Х8 вышел комом – гиперкары не могли угнаться за конкурентами, один сломался спустя всего полчаса после старта, второй продержался три с небольшим часа.
Peugeot 9X8 #94 команды Peugeot Totalenergies: Лоик Дюваль, Густаво Менесес, Джеймс Росситер
Фото: Morgese / Gandolfi
Не добились успеха и гонщики Glickenhaus – на американской машине отказала турбина.
Потому спор за победу привычно свелся к борьбе пары Toyota и прототипа Alpine из давно, казалось бы, забытой категории LMP1.
Это противостояние протекало остро и закончилось столкновением на стартовой прямой, но даже оно не помешало лидерам сезона Матье Ваксивьеру, Николя Ляпьеру и Андре Неграну принести Alpine вторую победу в сезоне.
Лучший экипаж Toyota уступил им менее трех секунд, а второй, получивший штраф за ту самую аварию, отстал после ремонта и отбытия наказания куда сильнее.
В зачете LMP2 сильнейшей стала команда RealTeam by WRT, в GTE Pro все шло к домашней победе Ferrari, но необходимость провести пит-стоп на последних минутах позволила впервые с 2015 года состояться победе Corvette – сильнейшими стали Томми Милнер и Ник Тэнди.
Chevrolet Corvette C8.R №64 команды Corvette Racing: Томми Милнер, Ник Тэнди
Фото: Паоло Беллетти
Главным событием гонки зачете GTE Pro стала серьезная авария Энрике Шавеша (на видео ниже). Из-за отказа тормозов Aston Martin португальского пилота подскочил на поребрике и перевернулся в «эске» Рожда. Сам спортсмен не пострадал.
Сезон WEC продолжится в начале сентября в Японии.
Результаты «6 часов Монцы»
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Андре Негран Николя Ляпьер Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|194
|6:00'47.738
|2
|Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|194
|6:00'50.500
|2.762
|3
|Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|192
|6:01'01.526
|2 Laps
|4
|Руи Андраде Фердинанд Габсбург Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|188
|6:01'31.651
|6 Laps
|5
|Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|188
|6:01'43.533
|6 Laps
|6
|Нико Мюллер Райан Каллен Себастьен Бурдэ
|Oreca 07
|LMP2
|188
|6:01'43.917
|6 Laps
|7
|Якуб Смеховски Алекс Брандл Эстебан Гутьеррес
|Oreca 07
|LMP2
|188
|6:01'52.569
|6 Laps
|8
|Алекс Линн Оливер Джарвис Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|188
|6:02'06.769
|6 Laps
|9
|Роберт Кубица Луи Делетраз Лоренцо Коломбо
|Oreca 07
|LMP2
|188
|6:02'18.683
|6 Laps
|10
|Thomas Steven Джеймс Аллен Рене Биндер
|Oreca 07
|LMP2
|187
|6:01'04.952
|7 Laps
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