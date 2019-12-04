Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана»
Французская марка возвращается в гонки на выносливость в 2022 году в партнерстве с командой Rebellion.
Компания Peugeot представила первое изображение своего гоночного автомобиля, который будет участвовать в чемпионате WEC с 2022 года. В сообщении автоконцерна говорится, что эта машина будет выступать в новом классе гиперкаров.
В отличие от прежних спортпрототипов Peugeot, с которыми марка побеждала в серии ILMC (предтече WEC) в 2010 и 2011 годах, новинка получит не дизельный мотор, а гибридную силовую установку на основе двигателя внутреннего сгорания, работающего на унифицированном для всех участников топливе.
Peugeot также официально объявила, что партнером компании в гонках на выносливость станет команда Rebellion. Дополнительная информация о новой спортивной программе должна быть обнародована в 2020 году.
Конкуренцию гиперкару Peugeot в «Ле-Мане» составят машины Aston Martin и Toyota. Кроме того, по неподтвержденным данным, свой автомобиль также готовит Porsche. У Mercedes в ближайшее время должен появиться дорожный гиперкар AMG One, появление которого в гонках на выносливость также прогнозируется.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|24 часа Ле-Мана , WEC
Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана»
База данных
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта