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Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана»

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Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана»
Соавтор: Сергей Иванов
4 дек. 2019 г., 11:27

Французская марка возвращается в гонки на выносливость в 2022 году в партнерстве с командой Rebellion.

Компания Peugeot представила первое изображение своего гоночного автомобиля, который будет участвовать в чемпионате WEC с 2022 года. В сообщении автоконцерна говорится, что эта машина будет выступать в новом классе гиперкаров.

В отличие от прежних спортпрототипов Peugeot, с которыми марка побеждала в серии ILMC (предтече WEC) в 2010 и 2011 годах, новинка получит не дизельный мотор, а гибридную силовую установку на основе двигателя внутреннего сгорания, работающего на унифицированном для всех участников топливе.

Peugeot также официально объявила, что партнером компании в гонках на выносливость станет команда Rebellion. Дополнительная информация о новой спортивной программе должна быть обнародована в 2020 году.

Конкуренцию гиперкару Peugeot в «Ле-Мане» составят машины Aston Martin и Toyota. Кроме того, по неподтвержденным данным, свой автомобиль также готовит Porsche. У Mercedes в ближайшее время должен появиться дорожный гиперкар AMG One, появление которого в гонках на выносливость также прогнозируется.

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