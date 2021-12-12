Peugeot показала фото с тестов гиперкара. И замазала заднее крыло

Подразделение Peugeot Sport опубликовало твит с фотографией тестов гиперкара 9Х8, который должен принять участие в топ-классе гонок на выносливость. Это первый выезд живой машины на трассу.

Подпись к фотографии говорит, что тесты проходят на планете Земля, но определенно не в Абу-Даби, так как там трасса занята Формулой 1.

Самое занятное в фотографии это то, что на ней замазано нечто на месте заднего антикрыла. Нюанс в том, что изначальная компьютерная модель предполагала, что у 9Х8 крыла не будет вовсе! Прижимную силу планировалось создавать за счет общей формы всего корпуса машины.

На фото же можно разглядеть если не крыло, то по меньшей мере крупные винглеты над задними колесами. Опять же, на цифровой модели машины их не было.

Гоночный дебют Peugeot 9X8 в чемпионате WEC должен состояться в 2022 году. Не исключено, что он может быть готов уже к «24 часам Ле-Мана».