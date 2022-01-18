Peugeot подтвердила: у гиперкара для «Ле-Мана» не будет крыла

Компания Peugeot распространила официальные фотографии со съемок первого теста гиперкара 9x8 на гоночной трассе. Испытания машины начаты в испанском регионе Арагон на автодроме «Моторлэнд».

Самое важное, что можно заметить на снимках – отсутствие заднего антикрыла. Этот элемент является обязательным почти для любой современной четырехколесной гоночной техники и обеспечивает прижимную силу.

При первоначальной презентации 9x8 крыла также не было, однако тогда на фотографиях был изображен лишь концепт будущей машины. Позже сам Peugeot разместил в твиттере фотографию действующего прототипа в камуфляже, на котором что-то очень похожее на крыло уже стояло.

Однако теперь производитель подтвердил: предварительные подсчеты показали, что технический регламент класса гиперкаров позволяет обеспечить нужную прижимную силу без использования крыла.

Впрочем, окончательное решение по аэродинамической конфигурации гиперкара еще не принято, подчеркивают в Peugeot. Создатели машины для того и вывели ее на тесты в реальных условиях, чтобы убедиться в правильности теоретических подсчетов. Более того, финальное решение об отказе от крыла будет принято только после того, как альтернативная аэродинамика подтвердит свою эффективность не только в Арагоне, но и на других гоночных трассах.