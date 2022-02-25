Peugeot отказалась от выступления в «Ле-Мане»-2022

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Дополнительное время понадобилось Peugeot для того, чтобы окончательно определить спецификацию своего гиперкара 9X8 перед его омологацией.

Ранее команда говорила, что намеревается выступить не только в «24 часах Ле-Мана», но и на одной из предваряющих его гонок марафонского чемпионата – в марте в Себринге или в мае в Спа.

Теперь экипажи на 9X8 смогут включиться в борьбу не раньше четвертого этапа, который пройдет 10 июля в Монце.

Технический директор Оливье Жансонни объяснил, что решение отказаться от старта в Ле-Мане «даст время, необходимое для достижения необходимой надежности». После прохождения омологации работы над машиной будут практически запрещены до конца 2025 года.

В Peugeot по-прежнему не говорят, когда именно состоится их дебют, ограничиваясь формулировкой «летом» – но это не оставляет иных вариантов кроме Монцы, так как пятый этап пройдет в Японии уже в начале сентября.

Из двух вакансий, которые были у Peugeot в Ле-Мане, одну уже получила команда WRT. Кроме двух регулярных экипажей WEC в зачете LMP2 бельгийцы выставят на старт суточного марафона третий в составе Мирко Бортолотти, Дриса Вантора и Рольфа Инайхена.

«24 часа Ле-Мана» пройдут 11-12 июня.