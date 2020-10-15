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WEC / Новость

Peugeot начала поиск пилотов для программы Гиперкаров

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Peugeot начала поиск пилотов для программы Гиперкаров
Автор:
, журналист (Нидерланды)

В преддверии дебюта в 2022 году французский концерн начал анализ соискателей, претендующих на место за рулем

В преддверии «24 часов Ле-Мана» компания Peugeot раскрыла детали своего возвращения в марафонские гонки. Французы после определенных размышлений решили строить машину в топовой категории Гиперкаров. 

Сейчас перед Peugeot встал вопрос выбора гонщиков. Из прежней ле-мановской программы компании по-прежнему в строю Лоик Дюваль и Николя Ляпьер, в Америке сейчас доступны Симон Пажено и Себастьен Бурде.

Из молодого поколения сейчас явно заслуживает внимания победитель «24 часов» Тома Лоран. Кроме того, в сторону Peugeot явно поглядывает Ромен Грожан. 

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Технический директор проекта Оливье Жансонни подтвердил Motorsport.com, что анализ рынка пилотов уже начался.

«Сейчас мы анализируем данные, – объяснил он. – Изучаем времена кругов, показанные во всех гонках WEC и ELMS за пять последних лет. Это нужно для создания базы данных пилотов и их возможностей. 

В итоге это даст нам финальный список, который ответит на вопрос, кто из доступных гонщиков быстрее всех. После этого можно будет применить другие критерии отбора. 

Это, например, умение работать в команде, взаимодействовать с инженерами. Именно тогда начнется окончательный отбор. Но пока говорить про это еще рано».

Peugeot в последний раз выигрывала в Ле-Мане в 2009 году. 

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Автор Филип Клерен

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