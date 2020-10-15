Peugeot начала поиск пилотов для программы Гиперкаров

В преддверии «24 часов Ле-Мана» компания Peugeot раскрыла детали своего возвращения в марафонские гонки. Французы после определенных размышлений решили строить машину в топовой категории Гиперкаров.

Сейчас перед Peugeot встал вопрос выбора гонщиков. Из прежней ле-мановской программы компании по-прежнему в строю Лоик Дюваль и Николя Ляпьер, в Америке сейчас доступны Симон Пажено и Себастьен Бурде.

Из молодого поколения сейчас явно заслуживает внимания победитель «24 часов» Тома Лоран. Кроме того, в сторону Peugeot явно поглядывает Ромен Грожан.

Технический директор проекта Оливье Жансонни подтвердил Motorsport.com, что анализ рынка пилотов уже начался.

«Сейчас мы анализируем данные, – объяснил он. – Изучаем времена кругов, показанные во всех гонках WEC и ELMS за пять последних лет. Это нужно для создания базы данных пилотов и их возможностей.

В итоге это даст нам финальный список, который ответит на вопрос, кто из доступных гонщиков быстрее всех. После этого можно будет применить другие критерии отбора.

Это, например, умение работать в команде, взаимодействовать с инженерами. Именно тогда начнется окончательный отбор. Но пока говорить про это еще рано».

Peugeot в последний раз выигрывала в Ле-Мане в 2009 году.