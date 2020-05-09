После того, как в совместном заявлении ACO и IMSA, опубликованном на этой неделе, были раскрыты подробности технического регламента объединенной категории LMDh, собственное письмо опубликовала и компания Peugeot.

В нем подтверждается намерение дать старт заводской программе в WEC, несмотря на переживаемый мировой экономикой глобальный спад.

Гоночный босс французов Жан-Марк Фино отметил: «Программа в гонках на выносливость движется в верном направлении. Все сотрудники сохраняют мотивацию, исследования и разработки идут свои чередом в домашних условиях – компания обеспечила необходимые средства».

Ранее Peugeot, покинувшая марафонские соревнований в 2011 году, рассчитывала выступать в WEC совместно с командой Rebellion – но после решения последней свернуть все программы будет все делать самостоятельно, привлекая к некоторым работам в части аэродинамики специалистов Ligier.

Однако решение о том, стартовать ли в топовом классе гиперкаров LMH или категории LMDh, пока не принято. Фино объяснил, что регламент LMDh очень заинтересовал его компанию благодаря возможности выступать как в WEC, так и в американском чемпионате IMSA.

«Объединенные правила в отношении веса, мощности и аэродинамики – это очень важно, – объяснил он. – Здорово, что всего этого удалось добиться. Мы с большим интересом следим за регламентом LMDh и его отличиями от LMH. Также мы поддерживает решение обеспечить равенство сил между этими категориями».

Гоночные Гиперкары будут развивать 735 л.с. при массе в 1100 кг, тогда как в LMDh прототипы будут оснашаться 670-сильными гибридными моторами и весить 1030 кг.

Фино объяснил, что окончательный выбор точно будет сделан до марта будущего года: «Скоро мы получим актуальную экономическую аналитику, что позволит составить на 100 процентов объективную картину. Когда придет время, Peugeot объявит категорию, в которой станет выступать в гонках на выносливость с 2022 года».

Слова гоночного босса позволяют сделать вывод, что куда выше вероятность дебюта марки в LMDh, где уровень расходов в несколько раз ниже, чем для Гиперкаров.