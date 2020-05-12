Переход чемпионата WEC на гиперкары отложили еще на год

Вместо нынешней структуры с двумя классами прототипов – более быстрым LMP1 и более медленным и доступным LMP2 – в скором времени в марафонском чемпионате мира начнет действовать совсем другая схема.

Сначала было решено заменить топовую категорию на т.н. гиперкары, которые будут визуально похожи на дорожные автомобили. Несколько позже было озвучено решение в сотрудничестве с американцами из IMSA запустить зачет LMDh с доработанными машинами LMP2.

Особенность новой системы в том, что две класса очень близки по скорости и техническим параметрам. У гиперкаров мощность и вес изначально составляли 735 л.с. и 1100 кг, но в последней версии правил цифры были скорректированы до 670 л.с. и 1030 кг – столько же, сколько и у машин LMDh, о чем стало известно на прошлой неделе. Сходны и требования к аэродинамике.

В этой связи дебют гиперкаров, ранее уже перенесенный на 2021 год, решено было отложить еще на сезон, чтобы с 2022-го дать старт двум категориям одновременно.

Пресс-служба WEC цитирует президента серии Пьера Фийона: «Регламенты LMDh и LMH будут схожими, чтобы обеспечить равенство сил. Техническая группа FIA и Западного автоклуба [промоутера WEC] тщательно поработали над правилами LMH, и результат получил позитивные отклики производителей.

Мы должны действовать предусмотрительно ради будущего марафонских гонок. Это заявление является еще одним свидетельством конструктивного сотрудничества, крайне важного для нашей дисциплины».

Единственным серьезным отличием остается присутствие на гиперкарах системы рекуперации энергии с приводом на переднюю ось. У LMDh гибридная установка также предусмотрена, но во-первых, ее будет строить не каждый производитель, а одна выбранная организаторами компания, а во-вторых, она будет добавлять мощности задней оси.

Поскольку создание машины LMH как минимум в несколько раз дороже, чем техники LMDh, озвученные боссами WEC планы могут поставить крест на идее гиперкаров. Пока о планах выступать в этой категории заявили только Toyota и небольшая компания Glickenhaus, тогда как в Peugeot по-прежнему не могут сделать выбор между двумя классами.