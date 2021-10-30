Перед дебютом Гиперкара Ferrari проведет сезон-2022 в LMP2

В феврале Ferrari объявила, что намерена после полувековой паузы вновь вступить в спор за общую победу на «24 часах Ле-Мана». Итальянская компания построит к 2023 году совершенно новый гоночный автомобиль для класса Гиперкаров. Позже стало известно, что этот проект Скудерия будет воплощать совместно с командой AF Corse, которая уже давно представляет интересы марки в гонках GT.

Чтобы получить специфический опыт гонок прототипов, в 2022-м AF Corse выставит экипаж в классе LMP2 марафонского чемпионата мира. На шасси ORECA выступят победители прошедшего «Ле-Мана» в зачете GTE Am – заводской пилот Ferrari Никлас Нильсен, Алессио Ровера и джентльмен-драйвер Франсуа Перродо. Последний выступает вдохновителем идеи.

Одновременно с WEC эти же гонщики выступят и в Европейской серии Ле-Ман.

Любопытно, что глава AF Corse Амато Феррари не захотел связывать новую программу с предстоящим дебютом Гиперкара.

«Это совсем другая история, она вообще не связана с LMH, – рассказал он Motorsport.com. – Франсуа наш друг и замечательный гонщик, потому мы рады поддержать его в этом проекте. Это он попросил Ferrari дать Никласу возможность вновь выступать с ним».

В недавнем прошлом у AF Corse была клиентская программа в LMP2 – команда оказывала техническую поддержку Cetilar Racing.