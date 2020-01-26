WEC
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WEC / Новость

Пенске задумался о возвращении в «24 часа Ле-Мана»

Поделились
Комментарии
Пенске задумался о возвращении в «24 часа Ле-Мана»
Автор:
, главный редактор (Global)
26 янв. 2020 г., 09:03

Легендарный американский гонщик и владелец команды Роджер Пенске рассказал, что новое соглашение между WEC и IMSA может позволить его коллективу вновь принять участие во французском марафоне.

Пенске дважды участвовал в гонках в Ле-Мане: один раз в качестве гонщика в 1963 году (выступал Педро Родригесом), а затем в 1971 году в качестве владельца команды. В обоих случаях Пенске использовал машины Ferrari.

В прошлом году Пенске сказал Motorsport.com, что действительно рассматривал возвращение в Ле-Ман. А после пятничного объявления от WEC и IMSA отметил, что общие правила между двумя чемпионатами – это именно то, что нужно.

«Мы просили об этом уже несколько лет, – сказал 82-летний американец. – Мы можем выступать здесь [в Дайтоне], можем поехать в "Малом Ле-Мане", в Себринге. Но "24 часа Ле-Мана" мы никогда не выигрывали. Я был там дважды. Нам нужно отправиться туда и побороться за победу.

Взгляните только на этот уик-энд "24 часов Дайтоны". Тут у нас шесть только машин в классе DPI. А нужно, чтобы в категории прототипов было 20 машин. "Ле-Ману" тоже не нужны три Toyota, две Peugeot и четыре Porsche – надо, чтобы у них было 25 машин.

Благодаря этой конвергенции конкуренция в гоночных сериях мирового уровня только вырастет. Из США и других частей света люди будут приезжать со своими машинами и участвовать в больших гонках. Думаю, это здорово».

Сейчас команда Пенске представлена в IMSA, IndyCar, NASCAR и австралийской Supercars.

Читайте также:

Следующая новость
WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года

Предыдущая новость

WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WEC
Автор Чарльз Брэдли

База данных

Интерлагос

Интерлагос

22 февр. - 23 февр.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Я послал Брауна угостить его пивом». Бывший босс Mercedes о возвращении Шумахера в Ф1

2
Формула 1

Какой ты в инстаграме и тиндере: гонщики Ф1 подхватили флешмоб

3
Формула 1

«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине

4
Формула 1

«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта

5
Формула 1

Монтойя ждет от сына дуэли с Шумахером-младшим

Последние видео

Авария на старте гонки «8 часов Бахрейна» 00:51
WEC

Авария на старте гонки «8 часов Бахрейна»

«8 часов Бахрейна»: лучшие моменты квалификации 02:33
WEC

«8 часов Бахрейна»: лучшие моменты квалификации

FIA WEC. Лучшие моменты квалификации «4 часов Шанхая» 02:32
WEC

FIA WEC. Лучшие моменты квалификации «4 часов Шанхая»

WEC: яркие моменты квалификации «4 часов Сильверстоуна» 02:11
WEC

WEC: яркие моменты квалификации «4 часов Сильверстоуна»

Sights & Sounds: «1000 км Фудзи» 1988 года 02:52
WEC

Sights & Sounds: «1000 км Фудзи» 1988 года

Самое важное:

Пенске задумался о возвращении в «24 часа Ле-Мана»
WEC

Пенске задумался о возвращении в «24 часа Ле-Мана»

WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года
WEC

WEC и IMSA задумались о едином регламенте с 2025 года

«Ле-Ман» и американская серия IMSA унифицируют прототипы с 2022 года
WEC

«Ле-Ман» и американская серия IMSA унифицируют прототипы с 2022 года

СМИ: Стролл инвестирует в Aston Martin $ 260 млн
F1

СМИ: Стролл инвестирует в Aston Martin $ 260 млн

Как в море корабли. Главные расставания 2019 года
F1

Как в море корабли. Главные расставания 2019 года

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.