Пенске задумался о возвращении в «24 часа Ле-Мана»

Пенске дважды участвовал в гонках в Ле-Мане: один раз в качестве гонщика в 1963 году (выступал Педро Родригесом), а затем в 1971 году в качестве владельца команды. В обоих случаях Пенске использовал машины Ferrari.

В прошлом году Пенске сказал Motorsport.com, что действительно рассматривал возвращение в Ле-Ман. А после пятничного объявления от WEC и IMSA отметил, что общие правила между двумя чемпионатами – это именно то, что нужно.

«Мы просили об этом уже несколько лет, – сказал 82-летний американец. – Мы можем выступать здесь [в Дайтоне], можем поехать в "Малом Ле-Мане", в Себринге. Но "24 часа Ле-Мана" мы никогда не выигрывали. Я был там дважды. Нам нужно отправиться туда и побороться за победу.

Взгляните только на этот уик-энд "24 часов Дайтоны". Тут у нас шесть только машин в классе DPI. А нужно, чтобы в категории прототипов было 20 машин. "Ле-Ману" тоже не нужны три Toyota, две Peugeot и четыре Porsche – надо, чтобы у них было 25 машин.

Благодаря этой конвергенции конкуренция в гоночных сериях мирового уровня только вырастет. Из США и других частей света люди будут приезжать со своими машинами и участвовать в больших гонках. Думаю, это здорово».

Сейчас команда Пенске представлена в IMSA, IndyCar, NASCAR и австралийской Supercars.