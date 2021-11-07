В воскресенье на трассе в Бахрейне, где днем ранее финишировал очередной сезон марафонского чемпионата WEC, прошли официальные тесты новичков. В составе заводской команды Toyota заезды проводил Себастьен Ожье.

Француз уже объявил, что после предстоящего Ралли Монца он прекратит полноценные выступления в WRC – а теперь стали известны подробности его новой программы.

Сейчас в составе Toyota есть одна вакансия на будущий сезон – она появилась после решения прекратить сотрудничество с Казуки Накаджимой. Но освободившееся место почти наверняка займет протеже японского концерна Рио Хиракава, который в этом сезоне выступает на родине в Суперформуле и Super GT.

Ожье же проведет будущий сезон, набираясь опыта в «младшем» классе LMP2.

«Если у меня есть амбиции оказаться в топ-команде, лучше всего будет начать с LMP2, – объяснил 37-летний гонщик. – Понятно, что есть еще GT, это тоже лучше, чем ничего.

Сейчас уровень гонок GT очень высок, там тоже можно много чему научиться. Но все же LMP2, как мне кажется, гораздо лучше».

При этом Себ не стал скрывать, что в итоге рассчитывает оказаться в Toyota.

«Да, я нацелен именно на это, но тут потребуется пройти долгий путь, – сказал он. – Нам нужно обсудить это, получить их впечатление о моем первом [тестовом] дне. Сейчас я в любом случае не хотел бы выступать на гиперкаре, так как еще не достиг желаемого уровня.

На тестах Ожье проехал 84 круга, уступив две секунды заводскому пилоту Себастьену Буэми. Чемпион WRC рассказал, что не гнался за максимальной скоростью, стремясь адаптироваться к машине. Лишь под вечер он попробовал проехать быстро, но это оказалось не так просто.

«День вышел интересным, – сказал Себ. – В жизни тебе всегда хочется попробовать что-то новое.

Я уже многому научился. Понятно, что нужно узнать еще очень много, но это уже начало. Я не стремился сразу ехать быстро, оставаясь реалистом. Ведь это мой первый опыт на гиперкаре.

Машина явно способна на большее. Но прежде нужно понять траектории, освоиться. Ведь прежде я был знаком с ней только через симулятор».

Он продолжил: «Я ожидал, что на торможениях прижимная сила будет больше помогать мне. Я не так часто ездил на подобных машинах. У меня был небольшой опыт с DTM, одни тесты в Ф1, я ожидал чего-то похожего на эти машины.

Но оказалось, что заблокировать колеса проще простого. Это главное, что я узнал сегодня. Оказалось непросто работать и с системой контроля тяги, чем мы занимались по ходу дня. В итоге мне удалось сделать машину более приятной в управлении, но оказалось, что добиться скорости после этого стало сложнее. Так что без сложностей точно не обошлось».

Прежде раллисты уже переходили в гонки на выносливость – достаточно вспомнить Себастьена Леба и Колина Макрея, которые поднимались на подиум «24 часов Ле-Мана».

Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьян Ожье 1 / 6 Фотограф: Toyota Racing Себастьен Ожье, Toyota Racing 2 / 6 Фотограф: Toyota Racing Себастьен Ожье, Toyota Racing 3 / 6 Фотограф: Toyota Racing Себастьен Ожье, Toyota Racing 4 / 6 Фотограф: Toyota Racing Себастьен Ожье, Toyota Racing 5 / 6 Фотограф: Toyota Racing Себастьен Ожье, Toyota Racing 6 / 6 Фотограф: Toyota Racing