Ожье проведет сезон в WEC. В команде, где были только гонщицы

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Команда Richard Mille Racing Team, выступающая в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC на прототипе LMP2, объявила состав пилотов на предстоящий сезон. Самым именитым гонщиком стал Себастьен Ожье, знаменитый раллист, который в прошлом году выиграл свой восьмой титул.

Напарниками Ожье будут Карл Милези, который выиграл «Ле-Ман» и чемпионат WEC в классе LMP2 в прошлом году, а также 20-летняя французская гонщица Лилу Ваду.

При этом в прошлом сезоне Richard Mille Racing Team была единственной командой, выступавшей в гонках на выносливость с полностью женским экипажем в составе Софии Флерш, Бейтске Виссер и Татьяны Кальдерон. Теперь он расформирован, а спортсменки продолжат карьеры в других гоночных сериях.

В этом году Ожье проедет несколько этапов чемпионата мира по ралли с Toyota, но не будет участвовать во всех раундах сезона. Ранее он принял участие в тестах гиперкара Toyota, но японский коллектив не поддержал его в желании провести полный сезон в WEC.