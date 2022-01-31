Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Официально: Раст проедет полный сезон в WEC
WEC Новости

Ожье проведет сезон в WEC. В команде, где были только гонщицы

Автор:
, Редактор

Восьмикратный чемпион мира по ралли выступит в гонках на выносливость за команду Richard Mille Racing Team

Ожье проведет сезон в WEC. В команде, где были только гонщицы
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Richard Mille Racing Team, выступающая в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC на прототипе LMP2, объявила состав пилотов на предстоящий сезон. Самым именитым гонщиком стал Себастьен Ожье, знаменитый раллист, который в прошлом году выиграл свой восьмой титул.

Напарниками Ожье будут Карл Милези, который выиграл «Ле-Ман» и чемпионат WEC в классе LMP2 в прошлом году, а также 20-летняя французская гонщица Лилу Ваду.

При этом в прошлом сезоне Richard Mille Racing Team была единственной командой, выступавшей в гонках на выносливость с полностью женским экипажем в составе Софии Флерш, Бейтске Виссер и Татьяны Кальдерон. Теперь он расформирован, а спортсменки продолжат карьеры в других гоночных сериях.

В этом году Ожье проедет несколько этапов чемпионата мира по ралли с Toyota, но не будет участвовать во всех раундах сезона. Ранее он принял участие в тестах гиперкара Toyota, но японский коллектив не поддержал его в желании провести полный сезон в WEC.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Официально: Раст проедет полный сезон в WEC
Предыдущая новость

Официально: Раст проедет полный сезон в WEC
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Довициозо: Уйти в конце года? Легко!
MotoGP

Довициозо: Уйти в конце года? Легко!

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг
Формула 1

Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1
Формула 1

Цунода «слегка удивился», что его не выгнали из Ф1

Себастьен Ожье Больше от
Себастьен Ожье
Восьмикратный чемпион мира: У Хэма украли титул
Формула 1

Восьмикратный чемпион мира: У Хэма украли титул

Ожье сравнил дебют на гибриде в WRC с первым сексом Ралли Монте-Карло
WRC

Ожье сравнил дебют на гибриде в WRC с первым сексом

Ожье нашел виновника своего поражения от Леба. Это судьба Ралли Монте-Карло
WRC

Ожье нашел виновника своего поражения от Леба. Это судьба

Самое важное:

Ожье проведет сезон в WEC. В команде, где были только гонщицы
WEC WEC

Ожье проведет сезон в WEC. В команде, где были только гонщицы

Официально: Раст проедет полный сезон в WEC
WEC WEC

Официально: Раст проедет полный сезон в WEC

Porsche и Audi не будут делать новый мотор для «Ле-Мана»
WEC WEC

Porsche и Audi не будут делать новый мотор для «Ле-Мана»

Де Врис: Хочу остаться в Формуле Е даже после ухода Mercedes
Формула E Формула E

Де Врис: Хочу остаться в Формуле Е даже после ухода Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.