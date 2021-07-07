Отменили уже вторую крупную гонку в Японии. Ф1 следующая?

Организаторы чемпионата мира по гонкам на выносливость объявили об изменении даты и места проведения предпоследнего этапа турнира. 5-я гонка сезона должна была пройти в конце сентября на японской трассе «Фудзи» – но перенесена на 30 октября и состоится на автодроме в Бахрейне.

Таким образом, два последних этапа соревнований пройдут на «Сахире» с интервалом в одну неделю. Дистанция первой гонки составит 6 часов, второй – 8.

Как нетрудно догадаться, причиной изменений в календаре стали ограничения на посещение Японии, связанные с глобальной пандемией. Ранее от японского этапа, запланированного было на 3 октября, уже были вынуждены отказаться организаторы чемпионата MotoGP.

Описанные события вызывают естественные сомнения в том, что в этом году состоится японский этап Формулы 1, который пока есть в календаре – гонка на «Сузуке» должна пройти 10 октября. Напомним, одной гонки на Дальнем Востоке чемпионат уже лишился: не состоится Гран При Сингапура, который должен был пройти за неделю до Гран При Японии.