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WEC / Фудзи Новость

Отменили уже вторую крупную гонку в Японии. Ф1 следующая?

Автор:
, Главный редактор

Чемпионат WEC второй год подряд остался без домашней гонки команды Toyota

Отменили уже вторую крупную гонку в Японии. Ф1 следующая?

Организаторы чемпионата мира по гонкам на выносливость объявили об изменении даты и места проведения предпоследнего этапа турнира. 5-я гонка сезона должна была пройти в конце сентября на японской трассе «Фудзи» – но перенесена на 30 октября и состоится на автодроме в Бахрейне.

Таким образом, два последних этапа соревнований пройдут на «Сахире» с интервалом в одну неделю. Дистанция первой гонки составит 6 часов, второй – 8. 

Как нетрудно догадаться, причиной изменений в календаре стали ограничения на посещение Японии, связанные с глобальной пандемией. Ранее от японского этапа, запланированного было на 3 октября, уже были вынуждены отказаться организаторы чемпионата MotoGP.

Описанные события вызывают естественные сомнения в том, что в этом году состоится японский этап Формулы 1, который пока есть в календаре – гонка на «Сузуке» должна пройти 10 октября. Напомним, одной гонки на Дальнем Востоке чемпионат уже лишился: не состоится Гран При Сингапура, который должен был пройти за неделю до Гран При Японии.

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