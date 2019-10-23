Оруджев остался в WEC еще на этап
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Российский пилот продолжит выступать за Team LNT Ginetta в марафонском чемпионате мира.
Сначала выступления Егора Оруджева на машине Ginetta в классе LMP1 были подтверждены только на первом этапе сезона в Сильверстоуне, а потом было объявлено, что петербуржец заявлен на гонку в Японии.
Теперь стало известно, что Оруджев примет участие и в третьей гонке сезона WEC – «4 часа Шанхая», – которая состоится 10 ноября.
Бен Хенли останется товарищем Егора по экипажу прототипа №5, а вот Луку Гьотто (одного из лидеров сезона Формулы 2) на китайский уик-энд заменит Джордан Кинг.
В Великобритании экипаж Оруджева стал четвертым, а на «Фудзи» он финишировал 11-м. В Шанхае класс LMP1 собрал пять экипажей.
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Шанхай
|Пилоты
|Егор Оруджев
|Команды
|SMP Racing , Team LNT
|Автор
|Денис Буденков
Оруджев остался в WEC еще на этап
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База данных
12 дек. - 14 дек.
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