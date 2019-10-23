Оруджев остался в WEC еще на этап

Сначала выступления Егора Оруджева на машине Ginetta в классе LMP1 были подтверждены только на первом этапе сезона в Сильверстоуне, а потом было объявлено, что петербуржец заявлен на гонку в Японии.

Теперь стало известно, что Оруджев примет участие и в третьей гонке сезона WEC – «4 часа Шанхая», – которая состоится 10 ноября.

Бен Хенли останется товарищем Егора по экипажу прототипа №5, а вот Луку Гьотто (одного из лидеров сезона Формулы 2) на китайский уик-энд заменит Джордан Кинг.

В Великобритании экипаж Оруджева стал четвертым, а на «Фудзи» он финишировал 11-м. В Шанхае класс LMP1 собрал пять экипажей.