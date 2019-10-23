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WEC / Шанхай / Новость

Оруджев остался в WEC еще на этап

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Оруджев остался в WEC еще на этап
Автор:
23 окт. 2019 г., 09:51

Российский пилот продолжит выступать за Team LNT Ginetta в марафонском чемпионате мира.

Сначала выступления Егора Оруджева на машине Ginetta в классе LMP1 были подтверждены только на первом этапе сезона в Сильверстоуне, а потом было объявлено, что петербуржец заявлен на гонку в Японии.

Теперь стало известно, что Оруджев примет участие и в третьей гонке сезона WEC – «4 часа Шанхая», – которая состоится 10 ноября.

Бен Хенли останется товарищем Егора по экипажу прототипа №5, а вот Луку Гьотто (одного из лидеров сезона Формулы 2) на китайский уик-энд заменит Джордан Кинг.

В Великобритании экипаж Оруджева стал четвертым, а на «Фудзи» он финишировал 11-м. В Шанхае класс LMP1 собрал пять экипажей. 

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Об этой статье

Серия WEC
Этап Шанхай
Пилоты Егор Оруджев
Команды SMP Racing , Team LNT
Автор Денис Буденков

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Бахрейн

Бахрейн

12 дек. - 14 дек.
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