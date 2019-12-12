Организаторы WEC представили календарь сезона-2020/21. В нем есть «Монца» и «Кялами»

В твиттере руководителя WEC Жерара Неве в четверг был опубликован проект календаря будущего сезона – он стартует в сентябре 2020-го в Сильверстоуне и финиширует в июне 2021-го в Ле-Мане.

Календарь сохранил прежнее число этапов – восемь, – но по сравнению с нынешним в нем произошли значительные изменения. Вместо китайского Шанхая и американского Остина (который, в свою очередь, экстренно заменил «Интерлагос») гонки примут Монца и реконструированный автодром «Кялами» близ южноафриканского Йоханнасбурга.

Продолжительность гонок вновь будет варьироваться – пять из них будут длиться шесть часов, две – восемь, и одна – 24.

В нынешнем сезоне организаторам WEC пришлось вновить коррективы в календарь из-за того, что несколько его этапов совпало с гонками Формулы Е, что не понравилось FIA.

Читайте также: Топовый класс WEC официально получил название Гиперкаров

Предварительный календарь FIA WEC на 2020-21 годы