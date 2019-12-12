Организаторы WEC представили календарь сезона-2020/21. В нем есть «Монца» и «Кялами»
Первый в истории марафонский чемпионат мира с участием гиперкаров пройдет в восьмиэтапном формате, причем впервые в истории гонки на выносливость посетят Африку.
В твиттере руководителя WEC Жерара Неве в четверг был опубликован проект календаря будущего сезона – он стартует в сентябре 2020-го в Сильверстоуне и финиширует в июне 2021-го в Ле-Мане.
Календарь сохранил прежнее число этапов – восемь, – но по сравнению с нынешним в нем произошли значительные изменения. Вместо китайского Шанхая и американского Остина (который, в свою очередь, экстренно заменил «Интерлагос») гонки примут Монца и реконструированный автодром «Кялами» близ южноафриканского Йоханнасбурга.
Продолжительность гонок вновь будет варьироваться – пять из них будут длиться шесть часов, две – восемь, и одна – 24.
В нынешнем сезоне организаторам WEC пришлось вновить коррективы в календарь из-за того, что несколько его этапов совпало с гонками Формулы Е, что не понравилось FIA.
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Предварительный календарь FIA WEC на 2020-21 годы
|Дата
|Страна
|Место
|Продолжительность
|31 августа - 1 сентября 2020
|Великобритания
|Сильверстоун
|официальные тесты
|5 сентября 2020
|Великобритания
|Сильверстоун
|6 часов
|4 октября 2020
|Италия
|Монца
|6 часов
|1 ноября 2020
|Япония
|«Фудзи»
|6 часов
|5 декабря 2020
|Бахрейн
|Сахир
|8 часов
|6 февраля 2021
|ЮАР
|«Кялами»
|6 часов
|19 марта 2021
|США
|Себринг
|1000 миль / 8 часов
|24 апреля 2021
|Бельгия
|Спа
|6 часов
|12-13 июня 2021
|Франция
|Ле-Ман
|24 часа
Об этой статье
|Серия
|WEC
|Автор
|Гэри Уоткинс
Организаторы WEC представили календарь сезона-2020/21. В нем есть «Монца» и «Кялами»
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