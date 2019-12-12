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Организаторы WEC представили календарь сезона-2020/21. В нем есть «Монца» и «Кялами»

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Организаторы WEC представили календарь сезона-2020/21. В нем есть «Монца» и «Кялами»
Автор:
, журналист (Global)
12 дек. 2019 г., 15:15

Первый в истории марафонский чемпионат мира с участием гиперкаров пройдет в восьмиэтапном формате, причем впервые в истории гонки на выносливость посетят Африку.

В твиттере руководителя WEC Жерара Неве в четверг был опубликован проект календаря будущего сезона – он стартует в сентябре 2020-го в Сильверстоуне и финиширует в июне 2021-го в Ле-Мане. 

Календарь сохранил прежнее число этапов – восемь, – но по сравнению с нынешним в нем произошли значительные изменения. Вместо китайского Шанхая и американского Остина (который, в свою очередь, экстренно заменил «Интерлагос») гонки примут Монца и реконструированный автодром «Кялами» близ южноафриканского Йоханнасбурга.

Продолжительность гонок вновь будет варьироваться – пять из них будут длиться шесть часов, две – восемь, и одна – 24. 

В нынешнем сезоне организаторам WEC пришлось вновить коррективы в календарь из-за того, что несколько его этапов совпало с гонками Формулы Е, что не понравилось FIA.

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Предварительный календарь FIA WEC на 2020-21 годы

Дата Страна Место Продолжительность
31 августа - 1 сентября 2020 United Kingdom Великобритания Сильверстоун официальные тесты
5 сентября 2020 United Kingdom Великобритания Сильверстоун 6 часов
4 октября 2020 Italy Италия Монца 6 часов
1 ноября 2020 Japan Япония «Фудзи» 6 часов
5 декабря 2020 Bahrain Бахрейн Сахир 8 часов
6 февраля 2021 South Africa ЮАР «Кялами» 6 часов
19 марта 2021 United States США Себринг 1000 миль / 8 часов
24 апреля 2021 Belgium Бельгия Спа 6 часов
12-13 июня 2021 France Франция Ле-Ман 24 часа

 

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Об этой статье

Серия WEC
Автор Гэри Уоткинс

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пт 8 нояб.
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Вторая тренировка
пт 8 нояб.
пт 8 нояб.
07:30
15:30
Третья тренировка
сб 9 нояб.
сб 9 нояб.
01:50
09:50
Первая квалификация
сб 9 нояб.
сб 9 нояб.
06:00
14:00
Вторая квалификация
сб 9 нояб.
сб 9 нояб.
06:30
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