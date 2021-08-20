Организаторы WEC представили календарь на 2022 год

Число гонок осталось таким же, как в сезоне-21, а самым интересным изменением можно назвать возвращение WEC в Себринг. 1000-мильная гонка на американской трассе должна пройти в середине марта.

Ранее организаторы чемпионат мира уже строили аналогичные планы, но в 2020-м и 2021-м идею совместного уик-энда с серией IMSA пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений.

Кроме того, вместо Портимана в календарь вернулась гонка на трассе «Фудзи» – в этом году от нее также пришлось отказаться.

Протяженность этапов, за исключением «Ле-Мана», будет составлять шесть или восемь часов.

Организаторы WEC подчеркнули, что при разработке календаря старались оградить участников от лишних трат, потому не стали увеличивать число гонок.

Предстоящий сезон станет для марафонского чемпионата мира десятым в истории.

Календарь WEC на 2022 год

Этап Дата Гонка 1 18 марта «1000 миль Себринга» 2 7 мая «6 часов Спа» 3 11-12 июня «24 часа Ле-Мана» 4 10 июля «6 часов Монцы» 5 11 сентября «6 часов Фудзи» 6 12 ноября «8 часов Бахрейна»