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WEC / Новость

Организаторы WEC представили календарь на 2021 год

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Организаторы WEC представили календарь на 2021 год
Автор:
, Ответственный редактор

Новый сезон марафонских гонок пройдет в рамках одного календарного года и будет состоять из шести этапов

Два последних чемпионата WEC проходили по системе «осень-весна», но с 2021 года организаторы возвращаются к классической системе. 

Новый календарь всего из шести гонок составлен так, чтобы избежать пересечений с американской серией IMSA и Формулой Е. 

Год начнется с тестов в Себринге 13-14 марта, после чего на этой американской трассе пройдет 1000-километровая гонка. Затем участники чемпионата посетят Спа и Ле-Ман, проведут новую для WEC гонку в Монце, а закончат год этапами в Японии и Бахрейне. 

По сравнению с нынешним сезоном, больше нет вариативности в продолжительности гонок – не считая «1000 км Себринга» и «24 часов Ле-Мана», все они продлятся по шесть часов. 

С 2012 года, когда был учрежден марафонский чемпиона мира, в сезоне ни разу не было меньше восьми этапов.

Также на пресс-конференции было объявлено, что календарь ELMS на 2021 год представят через три недели на очередном этапе этой серии в Монце. 

Календарь чемпионата мира FIA WEC на 2021 год

Этап Дата Трасса Время / дистанция
1 19 марта United States Себринг 1000 км
2 1 мая Belgium «Спа-Франкоршам» 6 часов
3 12-13 июня France Ле-Ман 24 часа
4 18 июля Italy Монца 6 часов
5 6 сентября Japan «Фудзи» 6 часов
6 20 ноября Bahrain Бахрейн 6 часов

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Об этой статье

Серия WEC
Автор Александр Кабановский

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