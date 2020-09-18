Организаторы WEC представили календарь на 2021 год
Новый сезон марафонских гонок пройдет в рамках одного календарного года и будет состоять из шести этапов
Два последних чемпионата WEC проходили по системе «осень-весна», но с 2021 года организаторы возвращаются к классической системе.
Новый календарь всего из шести гонок составлен так, чтобы избежать пересечений с американской серией IMSA и Формулой Е.
Год начнется с тестов в Себринге 13-14 марта, после чего на этой американской трассе пройдет 1000-километровая гонка. Затем участники чемпионата посетят Спа и Ле-Ман, проведут новую для WEC гонку в Монце, а закончат год этапами в Японии и Бахрейне.
По сравнению с нынешним сезоном, больше нет вариативности в продолжительности гонок – не считая «1000 км Себринга» и «24 часов Ле-Мана», все они продлятся по шесть часов.
С 2012 года, когда был учрежден марафонский чемпиона мира, в сезоне ни разу не было меньше восьми этапов.
Также на пресс-конференции было объявлено, что календарь ELMS на 2021 год представят через три недели на очередном этапе этой серии в Монце.
Календарь чемпионата мира FIA WEC на 2021 год
|Этап
|Дата
|Трасса
|Время / дистанция
|1
|19 марта
|Себринг
|1000 км
|2
|1 мая
|«Спа-Франкоршам»
|6 часов
|3
|12-13 июня
|Ле-Ман
|24 часа
|4
|18 июля
|Монца
|6 часов
|5
|6 сентября
|«Фудзи»
|6 часов
|6
|20 ноября
|Бахрейн
|6 часов
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Автор
|Александр Кабановский