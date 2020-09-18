Организаторы WEC представили календарь на 2021 год

Два последних чемпионата WEC проходили по системе «осень-весна», но с 2021 года организаторы возвращаются к классической системе.

Новый календарь всего из шести гонок составлен так, чтобы избежать пересечений с американской серией IMSA и Формулой Е.

Год начнется с тестов в Себринге 13-14 марта, после чего на этой американской трассе пройдет 1000-километровая гонка. Затем участники чемпионата посетят Спа и Ле-Ман, проведут новую для WEC гонку в Монце, а закончат год этапами в Японии и Бахрейне.

По сравнению с нынешним сезоном, больше нет вариативности в продолжительности гонок – не считая «1000 км Себринга» и «24 часов Ле-Мана», все они продлятся по шесть часов.

С 2012 года, когда был учрежден марафонский чемпиона мира, в сезоне ни разу не было меньше восьми этапов.

Также на пресс-конференции было объявлено, что календарь ELMS на 2021 год представят через три недели на очередном этапе этой серии в Монце.

Календарь чемпионата мира FIA WEC на 2021 год