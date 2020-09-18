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WEC / Новость

Организаторы WEC опубликовали регламент класса LMDh

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Организаторы WEC опубликовали регламент класса LMDh
Автор:
, Ответственный редактор

Машины нового класса выйдут на трассы уже в 2022 году

Марафонские гонки в Европе и Америке долгое время проводились по разным техническим правилам, что не давало возможности командам выступать на одной и той же машине в Ле-Мане и Дайтоне. 

В начале 2020 года руководители заокеанской серии IMSA и организаторы чемпионата мира WEC из Западного автоклуба озвучили планы создания новой объединенной категории LMDh. Выступать в ней смогут машины, базирующиеся на шасси нынешних прототипов LMP2, но имеющие разные моторы и визуальное сходство с дорожными моделями того или иного производителя. 

В преддверии «24 часов Ле-Мана» состоялась большая пресс-конференция, на которой стали известны подробности продвижения проекта. 

Босс IMSA Джон Дунэн отметил, что идея LMDh вызвала большой интерес. «Я не буду делать громких объявлений, пусть этим займутся производители, но у нас много тех, кто заинтересовался. Я бы сказал, более десяти брендов», – заметил он.

Машины LMDh получат мотор мощностью 500 кВт (680 л.с.), из которых 30 кВт будет приходиться на гибридную систему с приводом на задние колеса. Единый мотор-генератор для гибрида будет производить Bosch, батареи и управляющую электронику – Williams.

Шасси будут стоить 1 млн евро, силовая установка – не более 300 тысяч евро. При придании машинам сходства с той или иной моделью будет запрещено затрагивать днище. Масса составит 1030 кг. 

В IMSA уже решили, что технику LMDh допустят на старт с сезона-2022, а еще годом позже она станет обязательной.  

Юг де Шонак – глава компании ORECA, ведущего производителя шасси для LMP2 – рассказал Motorsport.com, что работа над новыми машинами потребуют значительного времени, потому к «24 часам Дайтоны» в январе 2022 года завершить создание LMDh едва ли реально. 

«Мы не можем торопиться, чтобы создать машину к старту сезона-2022, – объяснил француз. – Ведь есть еще омологация, которая фиксирует спецификацию автомобиля. Машина будет готова к середине 2022 года или даже к сентябрю. Это зависит также и от производителей моторов».

Топовый класс WEC, существовавший два десятилетия LMP1, с будущего года уступит место Гиперкарам.

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Об этой статье

Серия WEC
Автор Александр Кабановский

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