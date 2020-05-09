О решении устроителей главных марафонских чемпионатов подготовить совместные правила, которые позволят использовать технику в каждой из серий, стало известно зимой. При этом подробности регламента, который вступит в силу с 2022 года, обещали огласить позднее.

Планировалось сделать это по ходу совместного уик-энда WEC и IMSA в Себринге, однако те соревнования пришлось отменить в числе прочих из-за вирусной пандемии. По словам разработчиков, это дало им больше времени на уточнение деталей – и итоге правила были опубликованы лишь 8 мая.

Минимальный стартовый вес прототипов LMDh составит 1030 кг. Это значительно больше, чем у шасси LMP2, на базе которых будут строиться новые машины. Мощность составит 670 л.с. – ее будут обеспечивать двигатель внутреннего сгорания и общая для всех гибридная система с приводом на задние колеса.

Подобно тому, как это сейчас происходит в DPi – топовом классе IMSA – производители получат право стилизовать кузовные панели по собственному желанию, а также заменять используемые в LMP2 моторы Gibson собственными силовыми агрегатами.

Скорость машин LMDh будет отрегулирована с помощью инструментов Баланса возможностей, чтобы они не создавали конкуренции Гиперкарам, которые выйдут на старт WEC в 2021 году. При этом до сих пор неясно, допустят ли топовую технику WEC в чемпионат IMSA.

Окончательная версия регламента LMDh, скорее всего, будет опубликована во время «24 часов Ле-Мана», которые в этом году пройдут 19-20 сентября.