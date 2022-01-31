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WEC Новости

Официально: Раст проедет полный сезон в WEC

Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор

Немец будет совмещать выступления в DTM и мировом чемпионате по гонкам на выносливость

Официально: Раст проедет полный сезон в WEC
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Трехкратный чемпион DTM Рене Раст примет участие в WEC в 2022 году. Немец поедет за чемпионскую команду WRT в классе LMP2 и будет делить машину #31 с Робином Фрейнсом и Шоном Гелаэлем. 

Это будет первый полный сезон Раста в мировом чемпионате по гонкам на выносливость: до этого Рене эпизодически принимал участие в WEC, и последний раз – в 2016-м. Тогда он ехал за команду G-Drive в зачете LMP2 и смог победить на финальном этапе в Бахрейне вместе с Алексом Брандлом и Романом Русиновым.

В последний раз Раст садился за руль какого-либо прототипа во время прошедшего в минувшие выходные марафона «24 часа Дайтоны». По итогу гонки его экипаж финишировал на 9 позиции в общем зачете (и пятым в LMP2). 

Параллельно в грядущем автоспортивном сезоне немец также будет выступать в DTM за Abt Audi.

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