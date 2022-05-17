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WEC Новости

Официально: Lamborghini выступит в топ-классе «Ле-Мана» в 2024 году

Компания создаст прототип LMDh на шасси Ligier

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Официально: Lamborghini выступит в топ-классе «Ле-Мана» в 2024 году
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Итальянская марка Lamborghini официально объявила, что с 2024 года будет выступать в гонках на выносливость в топ-классе, причем как в американской серии IMSA, так и в чемпионате мира WEC, который включает самый престижный этап «24 часа Ле-Мана».

По правилам, для этого требуется либо строительство машины класса гиперкар по правилам WEC, либо использование прототипа LMDh из IMSA. В Lamborghini выбрали второй вариант.

По сути LMDh представляют из себя прототипы класса LMP2, но с другими силовыми установками. Двигатель будет делать именно Lamborghini, а вот постройку шасси по правилам следует доверить одному из четырех допущенных производителей. По данным Motorsport.com, в случае с Lambo это будет Ligier.

Интересно, что Lamborghini не будет представлена собственно заводской командой, а вместо этого станет поставлять свои машины партнерам. По слухам, одной из таких партнерских команд может стать известная по младшим формулам Prema, которая также дебютирует в европейских гонках на выносливость ELMS.

Наряду с другими марками, Lamborghini выходит в группу Volkswagen. И VW уже заявлял о том, что в ближайшее время от них в гонках на выносливость дебютируют Porsche и Audi. При этом в Audi официально заморозили проект, но пока не подтверждали его полного закрытия.

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Яркая дождевая гонка WEC в Спа принесла победу Toyota
Предыдущая новость

Яркая дождевая гонка WEC в Спа принесла победу Toyota

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Официально: Lamborghini выступит в топ-классе «Ле-Мана» в 2024 году
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Официально: Lamborghini выступит в топ-классе «Ле-Мана» в 2024 году

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